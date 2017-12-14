Объявлено о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по итогам саммита с северокорейским вождем Ким Чен Ыном объявил о начале процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове <...> Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня», – приводит его слова ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, в которой, в частности, условились продолжать активный диалог на высшем уровне. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.