Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили в демилитаризованной зоне сосну

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын прогулялись в перерыве между переговорами на территории приграничного Пханмунджома и побеседовали без кого-либо из членов делегаций двух стран.

Перед этим Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын приняли участие в специальной церемонии, в ходе которой посадили в районе демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну как символ мира и процветания Корейского полуострова. Вооружившись лопатами, главы двух корейских государств засыпали корни дерева смесью почвы, привезенной с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин затем полили сосну водой из рек Тэдонган и Ханган, протекающих соответственно через столицы двух стран.

Все это, согласно замыслу организаторов встречи, символизирует единство Кореи и ее народа, а также отражает стремление Севера и Юга к будущему объединению.

«Эта почва представляет собой волю наших народов. Это новая весна между Севером и Югом», – отметил на церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын. На памятной табличке, которая была установлена рядом с деревом выгравирована надпись: «Здесь пустили корни Мир и Процветание».

Президент Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы «межкорейские отношения росли вместе с этой сосной».

После прогулки лидеры двух государств вернутся за стол переговоров и продолжат межкорейский саммит, передает ТАСС.

В межкорейских переговорах на высшем уровне, помимо лидеров двух государств, принимают участие родная сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, ранее уже бывавшая в Южной Корее на открытии Олимпиады, и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Южнокорейская делегация представлена, в частности, главой администрации президента Им Чжон Соком и руководителем национальной разведывательной службы Со Хуном.

Южнокорейскую сторону представляют председатель Комитета начальников штабов (Генштаба) Чжон Ген Ду, советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен, министр объединения Чо Мен Ген, министр национальной обороны Сон Ен Му и глава МИД Кан Ген Хва. От КНДР в Пханмунджом прибыли также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Нам, начальник Генштаба Корейской народной армии Ри Мён Су, председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон, министр обороны Пак Ён Сик и министр иностранных дел Ли Ен Хо.

Все они ожидают начала второго раунда переговоров на высшем уровне, который пройдет, как и первый, в Доме мира на южной стороне границы.