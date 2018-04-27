Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили в демилитаризованной зоне сосну

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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца

Из щеголя в европейском костюме Никол Пашинян всего за месяц превратился в пропахшего порохом революционера-мачоФото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости,
РИА Новости
Легкость, с какой никому в России не ведомый маргинал Никол Пашинян свалил такого матерого лидера, как премьер Армении Серж Саргсян, у многих поначалу не укладывалась в голове. Теперь выяснилось: Пашинян – гений игры в переодевания. Он мастерски перевоплотился в народного героя Армении – полевого командира по кличке Аво, павшего в бою в Карабахе в 1993 году. Даже повязку на руке Пашинян «позаимствовал» у покойника. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...

Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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          Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили в демилитаризованной зоне сосну

          27 апреля 2018, 10:58

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын прогулялись в перерыве между переговорами на территории приграничного Пханмунджома и побеседовали без кого-либо из членов делегаций двух стран.

          Перед этим Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын приняли участие в специальной церемонии, в ходе которой посадили в районе демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну как символ мира и процветания Корейского полуострова. Вооружившись лопатами, главы двух корейских государств засыпали корни дерева смесью почвы, привезенной с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин затем полили сосну водой из рек Тэдонган и Ханган, протекающих соответственно через столицы двух стран.

          Все это, согласно замыслу организаторов встречи, символизирует единство Кореи и ее народа, а также отражает стремление Севера и Юга к будущему объединению.

          «Эта почва представляет собой волю наших народов. Это новая весна между Севером и Югом», – отметил на церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын. На памятной табличке, которая была установлена рядом с деревом выгравирована надпись: «Здесь пустили корни Мир и Процветание».

          Президент Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы «межкорейские отношения росли вместе с этой сосной».

          После прогулки лидеры двух государств вернутся за стол переговоров и продолжат межкорейский саммит, передает ТАСС.

          В межкорейских переговорах на высшем уровне, помимо лидеров двух государств, принимают участие родная сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, ранее уже бывавшая в Южной Корее на открытии Олимпиады, и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Южнокорейская делегация представлена, в частности, главой администрации президента Им Чжон Соком и руководителем национальной разведывательной службы Со Хуном.

          Южнокорейскую сторону представляют председатель Комитета начальников штабов (Генштаба) Чжон Ген Ду, советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен, министр объединения Чо Мен Ген, министр национальной обороны Сон Ен Му и глава МИД Кан Ген Хва. От КНДР в Пханмунджом прибыли также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Нам, начальник Генштаба Корейской народной армии Ри Мён Су, председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон, министр обороны Пак Ён Сик и министр иностранных дел Ли Ен Хо.

          Все они ожидают начала второго раунда переговоров на высшем уровне, который пройдет, как и первый, в Доме мира на южной стороне границы.


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