Лидеры Южной Кореи и КНДР обсудили вопрос денуклеаризации

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров в пятницу утром обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.

«Лидеры говорили о денуклеразиации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам», - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, переговоры лидеров двух государств длились один час сорок минут. Консультации будут продолжены позже в пятницу, по их итогам будет подписана совместная декларация, передает ТАСС.

«Остаток времени будет вестись работа над содержанием и уточнением всех соответствующих формулировок этого документа», – добавил Юн Ен Чхан.

Рранее в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.

На прошлой неделе Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Кроме того, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США. Москва назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.