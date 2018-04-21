Китай прокомментировал решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Китай приветствует решение северокорейских властей прекратить ядерные испытания, говорится в заявлении официального представителя МИД страны Лу Кана.

Представитель МИД Китая отметил, что Северная Корея, приняв решение остановить ядерные и ракетные испытания, демонстрирует желание сконцентрироваться на «экономическом развитии и улучшении условий жизни населения», передает РИА «Новости».

Подчеркивается также, что данное решение «поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации».

Напомним, в субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на заявление северокорейского лидера.