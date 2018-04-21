Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний, отметив, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира – большой прогресс! Жду нашего саммита», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона в северной части страны.

Напомним, в четверг Трамп пригрозил покинуть предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если она окажется «не плодотворна».