Москва заявила о реализации плана России и Китая по КНДР

Ситуация на Корейском полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, заявил МИД России.

В сообщении на сайте МИД России говорится, что «дорожная карта» корейского урегулирования предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея и последующий выход на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем региона.

Москва приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе от проведения ядерных и ракетных испытаний. «Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове», – сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Россия также призвала США и Южную Корею предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей.

В субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление северокорейского лидера. Китай приветствовал решение КНДР. Решению Северной Кореи обрадовались и в Евросоюзе.