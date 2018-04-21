ЕС обрадовался решению КНДР приостановить ядерные испытания

Брюссель приветствует заявление Северной Кореи о приостановке ядерных и ракетных испытаний и готов поддержать последующий переговорный процесс, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В заявлении Могерини сказано, что планы КНДР в ЕС восприняты «позитивно». «Европейский союз с нетерпением ожидает предстоящих встреч на высшем уровне между президентом Республики Кореи и лидером КНДР, и президентом США и лидером КНДР», – передает РИА «Новости» заявление главы европейской дипломатии.

Могерини выразила надежду на то, что «инициативы высокого уровня смогут и впредь укреплять доверие и принесут дополнительные, конкретные и позитивные результаты».

Напомним, в субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление северокорейского лидера. Китай приветствовал решение КНДР.