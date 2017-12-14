Ким Чен Ын пообещал больше не будить Сеул пусками ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром, сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.

«Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон», – сказал пресс-секретарь, слова которого передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Кроме того, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США. Москва назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.