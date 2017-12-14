КНДР и Южная Корея провозгласили «эпоху мира»

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, в которой, в частности, условились продолжать активный диалог на высшем уровне. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.

В «Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова» КНДР и Южная Корея подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация региона, передает ТАСС.

Стороны договорились решать гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей. В Кэсоне будет создан совместный пункт оперативной связи.

Южнокорейские и северокорейские военные договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств.

Декларация провозглашает, что «на Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира». Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга», – говорится в тексте декларации. В документе сказано, что стороны намерены трансформировать перемирие 1953 года в мирный договор.

Саммит состоялся в «Доме мира», где они уже встречались в первой половине дня.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и поговорил с ним с глазу на глаз.