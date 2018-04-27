Кремль порадовали новости с межкорейского саммита

Новости, поступающие с саммита, в котором принимают участие лидеры КНДР и Южной Кореи, являются очень позитивными, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Можно сразу сказать по новостям, которые поступают из Кореи, – это очень позитивные новости», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что жизнеспособное, устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон. «И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы», – заметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Кремль «весьма позитивно» оценивает сам факт встречи лидеров двух Корей, а также оглашенные ими итоги переговоров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, в которой, в частности, условились продолжать активный диалог на высшем уровне. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись. Также по итогам саммита объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.