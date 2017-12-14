Трамп оценил встречу лидеров двух Корей

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

«После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между [лидерами] Северной и Южной Корей», – написал Трамп в Twitter.

«Происходят хорошие вещи, но только время покажет», – добавил он.

В комментариях к этой публикации появились призывы наградить Трампа Нобелевской премией мира за урегулирование Корейского кризиса.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, договорившись продолжать активный диалог на высшем уровне. Также они объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.

В Кремле заметили, что новости, поступающие с межкорейского саммита, являются очень позитивными.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах эпохальной встречи.