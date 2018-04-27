Лапша из Пхеньяна впечатлила лидера Южной Кореи

Привезенная председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном холодная гречневая лапша впечатлила лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина, признался он на банкете межкорейского саммита.

«Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера», – передает РИА «Новости» слова Мун Чжэ Ина.

Ранее в пятницу руководители двух стран подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», подтвердив, что их общей целью является денуклеаризация региона.

МИД заявил, что Россия готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между Северной и Южной Кореями.