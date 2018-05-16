Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом

Первый замглавы северокорейского МИД Ким Ге Гван назвал условие, при выполнении которого КНДР согласится на проведение переговоров с Соединенными Штатами на высшем уровне.

По словам дипломата, если КНДР услышит от США лишь односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне «не будет интереса к такому диалогу», передает РИА «Новости».

«У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США», – заявил северокорейский министр.

Ким Ге Гван подчеркнул, что Северная Корея будет вести переговоры с Соединенными Штатами на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит заинтересованность в улучшении отношений с Пхеньяном.

Накануне южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян якобы отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона. При этом Вашингтон не поверил сообщениям об отмене межкорейского саммита, запросив у Пхеньяна официальное подтверждение.