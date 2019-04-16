Названа дата возможной встречи Путина и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 апреля во Владивостоке, сообщает южнокорейский телеканал KBC.

Утверждается, что в расписании международного аэропорта Владивосток появился незапланированный рейс самолета Ту-204 из Пхеньяна. Он должен прилететь во вторник в 11.00 (4.00 мск), передает ТАСС.

В справочной службе аэропорта назвали внеочередной рейс «дополнительным». В компании Air Koryo заявили, что никакого рейса на 23 апреля якобы не планируется.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может посетить Россию 24 апреля.

Южнокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.