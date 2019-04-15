Названы возможные место и время встречи Путина и Ким Чен Ына

Южнокорейское информационное агентство со ссылкой на неназванные источники сообщило, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию.

По информации «Ренхап», «долгожданный саммит» может состояться на Дальнем Востоке, где глава российского государства Владимир Путин, «как ожидается», будет принимать «участие во внутреннем мероприятии 24 апреля», передает РИА «Новости».