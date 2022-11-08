Разоблачена сеть баров в Петербурге с обманувшими на 10,5 млн рублей клиентов подставными красавицами

Подставные красавицы обманули 11 мужчин в ночных барах Петербурга на 10,5 млн рублей

Полиция выявила сеть ночных баров в Санкт-Петербурге, где подставные спутницы заставляли заплатить клиентов по завышенным счетам около 10,5 млн рублей, возбуждены уголовные дела.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, жертвами мошенников становились состоятельные мужчины, которые либо уже были основательно пьяны, либо хотели продолжить в обществе «симпатичной незнакомки», передает РИА «Новости».

Обман происходил по одной и той же схеме: было создано отдельное подразделение так называемых промо-моделей, персонал бара выявлял потенциального клиента, сообщал о нем управляющему. Тот сигнализировал «модели» или нескольким красавицам, которые «обрабатывали» жертву, которую накачивали паленым алкоголем, а затем выставляли счет с завышенной суммой, сообщили в полиции.

Иногда один и тот же чек вручался клиенту для оплаты по несколько раз, отмечают в ГУМВД, благодаря «случайным» спутницам нетрезвые мужчины оплачивали чеки, не обращая внимания на цифры.

Всего было разоблачено девять заведений на улице Рубинштейна, известной как главная барная улица Петербурга.

В МВД также заявили, что к обману клиентов были причастны десятки людей, за каждым баром закреплялся старший управляющий, в функции которого входил не только набор барменов, официантов и кальянщиков, но и проведение мотивационных собраний, распределение гонораров и общее руководство процессом надувательства клиента. Поставляемый в бары паленый алкоголь разливали в гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга.

«В полицию поступили заявления от 11 разгневанных мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей», – отметили в МВД.

Возбуждены уголовные дела по всем выявленным фактам мошенничества. В некоторых барах на улице Рубинштейна, а также дома у предполагаемых фигурантов проведено более 50 обысков.

По данным ГУМВД, объемы вскрытой уголовным розыском аферы позволяют предположить, что ее участники будут квалифицированы как преступное сообщество.

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