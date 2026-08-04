Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
На Украине мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт
Военно-врачебная комиссия в Полтавской области признала годным к военной службе местного жителя с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, который перенес инсульт, сообщил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«После инсульта и с хроническими болезнями – годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области», – заявил Лубинец в соцсетях, передает РИА «Новости».
Мать мобилизованного сообщила, что у ее сына имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако медкомиссия проигнорировала эти факты.
В связи с инцидентом правозащитник потребовал предоставить официальную документацию о прохождении призывником врачебной комиссии. Он также запросил подтверждение законности изменения статуса воинского учета и самого факта прохождения мужчиной военной службы.
Ранее Лубинец предупреждал об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.
Правозащитник фиксировал факты многонедельного незаконного удержания граждан в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).
Ранее сотрудники киевского военкомата насильно отправили на службу снятого с учета мужчину с инвалидностью.