На Украине мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт

Tекст: Алексей Дегтярёв

«После инсульта и с хроническими болезнями – годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области», – заявил Лубинец в соцсетях, передает РИА «Новости».

Мать мобилизованного сообщила, что у ее сына имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако медкомиссия проигнорировала эти факты.

В связи с инцидентом правозащитник потребовал предоставить официальную документацию о прохождении призывником врачебной комиссии. Он также запросил подтверждение законности изменения статуса воинского учета и самого факта прохождения мужчиной военной службы.

Ранее Лубинец предупреждал об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.

Правозащитник фиксировал факты многонедельного незаконного удержания граждан в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее сотрудники киевского военкомата насильно отправили на службу снятого с учета мужчину с инвалидностью.