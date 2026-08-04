  • Новость часаРоссийские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
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    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    28 комментариев
    4 августа 2026, 14:48 • Новости дня

    На Украине мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-врачебная комиссия в Полтавской области признала годным к военной службе местного жителя с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, который перенес инсульт, сообщил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «После инсульта и с хроническими болезнями – годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области», – заявил Лубинец в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Мать мобилизованного сообщила, что у ее сына имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако медкомиссия проигнорировала эти факты.

    В связи с инцидентом правозащитник потребовал предоставить официальную документацию о прохождении призывником врачебной комиссии. Он также запросил подтверждение законности изменения статуса воинского учета и самого факта прохождения мужчиной военной службы.

    Ранее Лубинец предупреждал об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.

    Правозащитник фиксировал факты многонедельного незаконного удержания граждан в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

    Ранее сотрудники киевского военкомата насильно отправили на службу снятого с учета мужчину с инвалидностью.

    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

    Комментарии (13)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    3 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    На Украине предложили возродить бронепоезда

    На Украине предложили запустить бронированные поезда

    На Украине предложили возродить бронепоезда
    @ Martin Hlauka (Pescan)/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады от политической партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил о вероятном запуске специальных бронированных поездов на Украине.

    По словам парламентария, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне. Главной причиной для подобных нововведений стали постоянные атаки на стандартные железнодорожные локомотивы, передает Страна.ua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали два украинских локомотива в Днепропетровской области. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об уничтожении более 200 тепловозов ВСУ.

    Из-за дефицита техники украинские военные стали использовать старые советские паровозы.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе

    Эксперт Леушкин сообщил о закрытии в августе украинских АЗС из-за нехватки топлива

    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Топливный эксперт Дмитрий Леушкин подчеркнул, что нехватка ресурсов заметна уже сегодня. «Дефицит на заправках ощущается уже сейчас, учитывая что на некоторых АЗС и вовсе установлены лимиты», – заявил специалист.

    Российские военные уничтожили очередную партию используемых украинской армией топливных объектов. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой атаки на прифронтовые автозаправочные станции.

    Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил о начале острого дефицита горючего.

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    3 августа 2026, 20:38 • Новости дня
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Зеленского, передает ТАСС. В указе говорится: «Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки». Причины кадрового решения в документе не уточняются.

    Ольга Стефанишина заняла пост посла Украины в США в 2025 году. До этого она занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также возглавляла переговорное направление Киева по вопросам сближения с Евросоюзом.

    На дипломатическом посту в Вашингтоне Стефанишина отвечала за развитие отношений Украины и США, включая взаимодействие в сфере безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Киева со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Стефанишина приняла решение завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о вероятном предъявлении дипломату обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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    4 августа 2026, 05:48 • Новости дня
    Дроны поразили складскую зону в Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотники попали в складскую зону Тосненского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко утром во вторник.

    «Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», – указал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что над регионом поразили 15 беспилотников.

    Пока боевая работа продолжается.

    До этого Дрозденко сообщал о шести уничтоженных в Ленобласти дронах.

    В конце июля дроны ВСУ атаковали Петербург. Работу двух логистических центров Wildberries в городе приостанавливали из-за беспилотной опасности.

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    3 августа 2026, 18:28 • Новости дня
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    @ Capt. Frank Spatt/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Киев не смогут договориться о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны к предстоящей зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, передает Ura.ru. По его словам, подписание документов о создании боеприпасов откладывается.

    «Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме», – заявил Уитакер. Дипломат поделился этими подробностями в ходе интервью для телеканала Fox Business.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп усомнился в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны. Американский лидер отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского о предоставлении 300 ракет-перехватчиков на зиму.

    Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для комплексов Patriot.

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    4 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов, в Крыму задержаны двое завербованных местных жителей, сообщили в ФСБ.

    В Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, они по заданию киевского режима планировали провести теракт в Крыму, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Задержанных завербовал сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Куратор обучил подозреваемых обращению с самодельными взрывными устройствами и поручил организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры.

    Главной целью злоумышленников должно было стать покушение на главу одного из новых регионов во время его визита на полуостров. В дальнейшем фигуранты намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

    В марте ФСБ пресекла попытку подрыва автомобиля российского офицера в Севастополе.

    В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного военного.

    В феврале 2024 года силовики предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма.

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    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагедлен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эммануэля Макрона высветились попутно? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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