Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Омбудсмен Лубинец заявил о превращении украинских ТЦК в незаконные тюрьмы
Уполномоченный по правам человека сообщил о незаконном удержании украинцев в военкоматах
Территориальные центры комплектования на Украине стали местами несвободы, где граждан без юридических оснований удерживают неделями ради принудительной мобилизации.
Подобные учреждения фактически лишают людей свободы, передает РИА «Новости».
«Незаконное удержание граждан Украины в помещениях ТЦК... Фактически эти помещения превратились в места несвободы без юридического статуса, у нас есть случаи, когда мы заходим в помещения, мы находим людей, которые там находятся неделю, две, три», – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Зафиксирован вопиющий инцидент, когда мужчину продержали в здании 50 дней без объяснения причин. Правозащитник отметил формальный подход к медицинским комиссиям. Врачи могут признать полностью годным человека со следами недавней операции всего за 15 минут посреди ночи.
Киевские власти столкнулись с острой нехваткой личного состава в армии. Жесткие действия сотрудников призывных пунктов регулярно провоцируют скандалы и протесты среди населения. Мужчины пытаются избежать призыва любыми способами, включая бегство за границу и поджоги зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали минимум четыре случая гибели призывников в помещениях военкоматов.
В Киеве представители территориального центра комплектования насильно отправили на службу снятого с учета мужчину с инвалидностью.
В украинской столице военкомы на глазах у пассажиров вытащили призывника из маршрутки.