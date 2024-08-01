  • Новость часаПутин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил логику США при выборе заключенных для обмена
    Политолог: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
    Пчеловод рассказал как отличить натуральный мед от кондитерского
    На нефтезаводе в Омске потушили крупный пожар
    Песков выразил уверенность в наступлении «9 Мая» на СВО
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    Минцифры опровергло информацию о запрете увольнения IT-ипотечников
    Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    14 комментариев
    1 августа 2024, 20:15 • Политика

    Зачем России нужна Индонезия

    Зачем России нужна Индонезия
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Президент Владимир Путин провел переговоры с избранным лидером Индонезии и министром обороны этой страны Прабово Субианто. Москва и Джакарта заинтересованы друг в друге не только как в экономических партнерах. Особые отношения с индонезийцами нужны России также для того, чтобы избежать критической зависимости от Китая.

    Для России Индонезия имеет как региональное, так и глобальное значение. Во-первых, Индонезия – это один из лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщества из 10 быстрорастущих стран, пытающихся занимать взвешенную позицию в мировой политике и концентрироваться на собственном экономическом развитии.

    Во-вторых, Индонезия – это крупнейшая мусульманская страна и один из лидеров глобального движения неприсоединения. Джакарта пытается сохранять хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой, и с Пекином, куда Прабово Субианто – после 20 октября президент Индонезии, а пока еще только министр обороны – тоже недавно летал. США, ранее считавшие индонезийцев относительно союзной нацией, явно ревнуют. 

    Визит избранного президента Индонезии в российскую столицу «является последним примером успешной политики Путина по противодействию той изоляции, которую США и их союзники ввели против России», сокрушается издание Bloomberg.

    Наконец, в-третьих, Индонезия – это страна, у которой большая история хорошего и плодотворного сотрудничества с Россией. «Сегодня, если вы приедете в Джакарту, вы увидите, что крупные объекты инфраструктуры – многие из них – были построены именно Советским Союзом: наше здание парламента, национальный стадион, например, наша первая крупная автомобильная дорога, а также большое количество мостов в разных уголках Индонезии», – напомнил сам Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным.

    По всей видимости, в том числе и поэтому двум странам комфортно развивать экономическое сотрудничество. «Несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза», – заявил президент России.

    Сейчас Москва и Джакарта находятся на пороге подписания важных соглашений, переговоры о которых идут с декабря 2022 года.

    «Подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей. Рынок ЕврАзЭС достаточно большой, емкий. Рынок Индонезии – страны с почти 300-миллионным населением – тоже представляет большой интерес для России», – подчеркивает Владимир Путин.

    Здесь наиболее важны два аспекта. Прежде всего Индонезия заключает договор о свободной торговле не с РФ, а с ЕАЭС, тем самым подтверждая субъектность этого объединения. А это то, что долго отказывались признавать бывшие европейские партнеры Москвы.

    Через Индонезию Россия получает еще один (наряду с вьетнамским) выход к рынку АСЕАН. А это для Москвы очень важно, в том числе для того, чтобы «поворот на восток» не превращался в «поворот к Китаю». Как в экономическом плане, так и в политическом, Москва пытается диверсифицировать свои контакты в Юго-Восточной Азии.

    В свою очередь, Джакарта желает получать от Москвы то, что уже получают другие: нефть (бурное экономическое развитие и прочие факторы в нулевые годы превратили ее из экспортера нефти в импортера), технологии мирного атома и оружие.

    «Раньше, в 2022-2023 годах индонезийцы боялись покупать нашу нефть, считая ее токсичной.

    Однако теперь они смотрят на другие страны, которые спокойно покупают российское черное золото и зарабатывают на скидках, и тоже так хотят сделать. Они стремятся купить пробную небольшую партию, чтобы опробовать механизм расчетов», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Интерес Индонезии к продукции Росатома тоже очевиден. Российская компания является лидером отрасли по сочетанию «цена/технологии/надежность», а Индонезия – особенно если она продолжит развиваться бурными темпами – не сможет обойтись без АЭС.

    «Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы», - Прабово Субианто сам упомянул о переговорах с Росатомом на встрече с Владимиром Путиным.

    Наконец, обострение противоречий в Азии (особенно из-за стремления США создать в регионе систему сдерживания Китая) вынуждает страны АСЕАН вооружаться. Индонезия (как и Малайзия, и Вьетнам) заинтересована в покупке российских самолетов и иного вооружения, успешно показавшего себя в ходе СВО.

    По всей видимости, об этом индонезийский пока еще министр обороны говорил в ходе своей встречи со своим российским коллегой Андреем Белоусовым.

    Заинтересован Субианто и в дипломатическом сотрудничестве. Он хочет поучаствовать в посреднической активности в рамках украинского конфликта. Ранее, будучи одним из лидеров движения неприсоединения, он даже предлагал свой мирный план, основанный на прекращении огня и введения демилитаризованной зоны.

    Субианто понимает, что переговоры вокруг Украины станут тем форматом, в котором будут обсуждаться новые правила игры в многополярном мире. Вслед за Индией, Китаем, Турцией, саудитами он очень хочет застолбить место за «столом истории».

    Москва, собственно, не против: российские официальные представители отмечают «растущую роль» Индонезии в процессе дипломатического урегулирования. У России нет противоречий и конфликтов с Джакартой, значит, нет и причин отказывать ей в возможности заработать бонусы на миротворческой деятельности.

    Главное
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    В Пентагоне допустили увеличение числа развернутых ядерных боезарядов
    ВС России решили использовать роботов для борьбы с бронированными целями
    Опубликовано видео удара ВКС России по позициям радиотехнической роты ВСУ
    Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ

    Цены на бензин потребовали вмешательства властей

    Чтобы предотвратить резкий рост цен на бензин, власти возвращаются к запрету на его экспорт в августе. Более того, эта мера может распространиться также на сентябрь и октябрь. Почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

    России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Чему был посвящен этот разговор, в чем заключаются особенности «телефонной дипломатии» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............