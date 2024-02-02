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Индонезия объяснила отказ Галкину во въезде
Индонезия объяснила отказ пустить Галкина на остров Бали иммиграционными причинами
Комика Максима Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали в связи с иммиграционными причинами, сообщил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.
Икбал, комментируя причины отказа Галкину* во въезде на территорию Индонезии, сослался на информацию главного управления иммиграции страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Detik.
Напомним, комика не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию. До этого концерт Галкина* был отменен в Таиланде. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом