Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Минобороны Украины высмеяли за кражу идеи для «мотивационного» видео
Украинцы обвинили Минобороны страны в краже идеи для «мотивационного» ролика у американцев
Украинцы обвинили Министерство обороны в копировании американской рекламы автомобиля Jeep для чемпионата Super Bowl в украинском видео о «единой и сильной нации» и об объединении семей.
Пользователи заметили сходство титров с лозунгом «Мы ждем. Мы верим. Мы молимся», также совпали еще несколько кадров. Отмечается, что американская реклама была снята 11 лет назад, передает RT.
«О, у американцев украли… Лозунг американских морских котиков», – написали под роликом украинского МО пользователи Сети.
«Может, это было в пакете военной помощи?», – предположил другой участник обсуждения.
Министерство обороны Украины пока никак не комментирует странное совпадение.