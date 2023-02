Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы» Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины 21 февраля 2023, 11:50

Текст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Американский журналист телеканала Fox News Такер Карлсон буквально обрушился с критикой на лидера США, вспомнив при этом и президента Украины. «Зеленский – очень темная сила. Он инструмент тотального разрушения», – заявил ведущий. Он также обратил внимание на то, что поездка Байдена произошла на фоне серьезной экологической катастрофы в штате Огайо, о которой американские СМИ предпочитают молчать. «Вот вам президент Соединенных Штатов. Тем временем вы застряли в какой-то затерянной и забытой части Огайо, штата, который помог построить эту страну. Над вашим городом образовалось грибовидное облако. Животные умирают», – обратился он к согражданам. К слову, сами американцы также указали на несвоевременность поездки Байдена в Киев. Читатели New York Times задаются вопросами «А как же Огайо?», «Может, нам стоит сфокусироваться на проблемах нашей страны?» Один из пользователей указывает: «Может, было бы разумно отправить часть денег, которые мы тратим на Украину, в Огайо или Палестину? Частные компании отравляют американские города, но ни один политик этим не озабочен. В конце концов, что им может дать помощь простым людям?» Телеканал CNN в свою очередь приводит слова члена Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин: «Это невероятно оскорбительно. Сегодня, в День нашего президента, Джо Байден предпочел Украину Америке. Он заставил американский народ платить за украинское правительство. Я не могу выразить, насколько американцы ненавидят Джо Байдена». Раскритиковали поездку американского лидера и на страницах The Wall Street Journal. «Байден столкнулся с проблемой в Соединенных Штатах. Общественная поддержка помощи Киеву падает. Недавний опрос Associated Press-NORC показал, что 48% взрослых американцев выступают за предоставление оружия Украине по сравнению с 60% в мае», – пишет издание. «Захватывает дух. Президент Байден может появиться на Украине, чтобы обеспечить безопасность их границы, но не может сделать то же самое для Америки», – цитирует WSJ члена Палаты представителей от республиканцев Скотта Перри. Член Палаты представителей Мэтт Гетц от Флориды написал: «Я не удивлен, что Байден бросает Америку ради Украины». На эту тему New York Times считает что поездка Байдена в Киев может лишь усугубить противостояние Вашингтона и Москвы. «Это все больше превращается в соперничество между двумя воинами холодной войны. Тайный характер визита в Киев и совершенно разные взгляды на мир подчеркивают, в какой степени битва между этими двумя людьми имеет отголоски именно того, чего, по словам Байдена, он хотел избежать: повторения худших дней. Холодной войны», – пишет издание. В другой публикации газеты журналисты обратили внимание на то, что это не первый случай, когда американский президент посещает украинскую столицу. «Не так господин Байден привык видеть Украину. В качестве вице-президента он приезжал шесть раз. Тогда он прилетал на американском самолете, глядя в окно при дневном свете, любуясь видами Киева с высоты. Теперь он вынужден прокрадываться под покровом темноты, прибыв вскоре после восхода солнца». Издание, как и ряд других, называет визит смелым и героическим решением. «Такого шага не предпринимал ни один президент в современной истории. Оба лидера были непоколебимы, даже когда зазвучала воздушная тревога», – подчеркивает газета. Аналогичные оценки дает и Washington Post. «Поездка подвергла главнокомандующего риску в зоне боевых действий, где не представлен американский контингент. Вместе с тем Байден сделал ставку на то, что его драматический жест придаст новый импульс глобальной коалиции, выступающей против России. Кроме того, это должно было поднять боевой дух самих украинцев», – пишет издание. Агентство Associated Press добавляет, что визит «состоялся в решающий момент». «Байден пытается сохранить единство союзников в их поддержке Украины, поскольку ожидается, что противостояние в конфликте усилится с наступлением весны». Правда, затем издание отмечает, что президент Владимир Зеленский вновь попытался использовать ситуацию в собственных интересах. В частности, он просил ускорить поставки вооружений и передать Киеву истребители, но Байден отказался. В Германии же усмотрели символизм в поездке американского президента в Киев. «Визит может быть своего рода элементом современной гибридной войны, при которой крайне важное значение имеют пропагандистские и символические жесты», – пишет Deutsche Welle*. Визит Байдена в Киев наглядно показывает, что Европа еще не достигла стратегической автономии, пишет издание Zeit Online. Отмечается, что ни одна страна Старого Света не сумела произвести тот же резонанс, что совершил президент США своим прибытием на Украину. «Германия много говорила о «повороте эпох», а Макрон регулярно звонит Владимиру Путину. Тем не менее Соединенные Штаты продемонстрировали, что континент в вопросе поддержки Украины ориентируется в большей степени не на Брюссель, а на Вашингтон», – заключает издание.