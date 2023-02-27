Как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях

Во вторник, 28 февраля, начнется визит президента Белоруссии в Китай. Поездка Лукашенко станет новым признаком резкого скачка, совершенного в экономических отношениях двух стран за последние несколько лет. Белоруссия усердно осваивает неисчерпаемый китайский рынок и строит обширные планы на будущее – и в этом есть важный пример в том числе для России.

За несколько дней до визита Лукашенко, 17 февраля в Пекине состоялся белорусско-китайский инвестиционный форум. Представленные там цифры говорят сами за себя: в 2022 году уровень инвестиций, поступивших в Белоруссию из КНР, вырос в 1,8 раза. «За прошлый год наш товарооборот достиг рекордных 5,8 млрд долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 млрд долларов», – рассказала на форуме заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко.

«Планы амбициозные»

Как подчеркивает другой замминистра экономики Дмитрий Ярошевич, на достигнутом белорусы останавливаться не собираются. «По экспорту в Китай у нас планы амбициозные. Планируем вырасти в этом году на пятнадцать процентов. Китай, в принципе, безграничный рынок, туда можно расти бесконечно. Вопрос лишь грамотно это все туда завести, преподнести», – отмечает Ярошевич.

Он добавил, что Китай остается важным стратегическим партнером Белоруссии и в плане инвестиций. «Мы планируем с ними около двадцати инвестиционных проектов. Конечно, точка притяжения для китайских инвесторов – индустриальный парк «Великий камень». Мы уже приближаемся к отметке в 1 млрд долларов», – сообщил Ярошевич.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления: машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

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В парке постоянно регистрируются все новые резиденты, сейчас их более ста. Только в 2022-м в «Великом камне» было зарегистрировано девятнадцать новых резидентов. Последний на данный момент – ООО «Бел-Норд Логистикс», учредителем которого является китайская логистическая компания, входящая в число крупнейших в регионе Внутренняя Монголия. «Великий камень» ей понадобился в качестве складской базы для автоперевозки товаров по маршруту Китай – Европа.

Еще одна новость – по итогам 2022 года сумма сделок, совершенных китайскими компаниями на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), возросла на 14% и составила около 53 млн долларов. В прошлом году через биржевую площадку в Китай из Белоруссии поставлялись пиломатериалы, рапсовое масло, сухое молоко, кожа и синтетические волокна. В свою очередь белорусские предприятия приобретали на БУТБ изделия из черных металлов китайского производства и соевый шрот.

«Положительная динамика объемов белорусско-китайской биржевой торговли была достигнута благодаря активной работе по привлечению на биржевые торги резидентов КНР, а также за счет создания благоприятных условий для представителей китайского бизнеса», – отмечают в БУТБ. Там добавляют, что в прошлом году была упрощена процедура аккредитации на бирже, предоставлена возможность расчетов по сделкам в китайских юанях, организована консультационная поддержка на китайском языке.

«Кроме того, в течение 2022 года регулярно проводились специальные экспортные торговые сессии, ориентированные на рынок КНР, что позволило китайским импортерам покупать белорусскую пилопродукцию с доставкой в удобные для них пункты на территории Китая. Следующая спецсессия запланирована на 1 марта 2023 года», – рассказали в пресс-службе БУТБ.

Не колонизация, но кооперация

Тут стоит напомнить, что в свое время провозглашенный белорусами курс на активизацию экономического сотрудничества с Китаем был встречен насмешками и недоверием. «Мы помним, как в середине 2010-х годов со стороны Запада, особенно их аффилированных агентов, сильнейшим образом вбрасывались фейки, что для Китая Беларусь не больше, чем логистический хаб. Да, логистика присутствует. А сегодня, когда на Украине происходит СВО, когда Прибалтика выпала из проекта «Один пояс – один путь» из-за того, что стала играть в тайваньский вопрос, мы оказались тем бутылочным горлышком для этого проекта, который пропускает китайские товары в ту же Германию, конечный пункт – Гамбургский порт. Но если бы мы занимались только логистикой, тогда не было бы белорусско-китайского индустриального парка, не было бы «Полонезов», не было бы медицинского кластера», – резюмирует белорусский политолог Петр Петровский.

Он отмечает, что логика китайцев простая. «Мы были сборочным цехом Советского Союза. Что такое сборочный цех? Это конечный результат большой технологической цепочки. Часть этой цепочки после распада СССР просто исчезла, развалились предприятия, потерялись компетенции. Они предложили создать часть технологической цепочки на нашей же территории – совместные предприятия.

Классический пример – «МАЗ-Вейчай». Предприятие выпускает необходимое для МАЗа: двигатели, коробки передач, узлы. И не только для грузовиков, но и для автобусов. А «Вейчай» – это лидер в производстве данного ассортимента продукции в Юго-Восточной Азии. То есть Китай подошел очень комплементарно к нам. Он видит в нас мощнейший кластер в концепции «Один пояс – один путь», прежде всего промышленный, производственный, научно-технический. Китай пытается в рамках этого проекта произвести разделение труда, а не заниматься новой колонизацией, он занимается социальными и гуманитарными проектами, в том числе научно-технической кооперацией», – подчеркнул политолог.

Сейчас главный символ белорусско-китайского сотрудничества – действующий в окрестностях Минска завод по сборке легковых машин Geely, заработавший ровно десять лет назад. Это огромное, успешно развивающееся предприятие, постоянно расширяющее свою инфраструктуру.

Еще один яркий пример сотрудничества с Китаем демонстрирует госконцерн «Белгоспищепром». Его председатель Олег Жидков сообщает: «Сегодня у нас с Китаем – более тридцати действующих контрактов. Мы экспортируем на китайский рынок весь основной ассортимент выпускаемой продукции: и рапсовое масло, и кондитерские изделия, и крепкие алкогольные напитки, и игристые вина. В 2022 году мы расширили ассортиментный перечень экспортных товаров: отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев». По словам Жидкова, белорусские пищевики специально подстраиваются под китайского потребителя – и поэтому тщательно изучают его вкусы.

Пример для России

Что интересно – в Белоруссии растет профессиональная среда молодых специалистов, которых готовят именно к сотрудничеству с Китаем. Об этом шла речь на прошедшей недавно в Минске конференции «Школа молодого китаеведа: приоритетные направления исследования современного Китая и актуальные задачи формирования белорусской школы китаеведения». Выступая там, Алеся Абраменко напомнила о позитивном опыте проведенного Белоруссией и Китаем совместного «Года регионов», во время которого стороны осуществили ряд мероприятий по развитию регионального сотрудничества.

Абраменко, в частности, отметила: «Дальнейшему поступательному росту торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая будет способствовать продление мероприятий «Года регионов» на текущий 2023 год. Это колоссальные перспективы и возможности для белорусских регионов и китайских провинций выйти на предметные и практически реализуемые договоренности и проекты».

В свою очередь представитель Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Игорь Копылов сообщил, что недавно вышел первый в истории китайско-белорусский и белорусско-китайский переводной словарь объемом 18 тыс. слов. Другими словами, стороны понимают, что их сотрудничество строится на долговременной основе, и стараются понимать друг друга гораздо лучше, убирая лингвистические барьеры, готовя все больше двуязычных специалистов, четко «заточенных» на работу именно между Белоруссией и Китаем.

Белорусский пример крайне важен для России, вынужденной в рамках объявленной ей западным миром «войны санкций» проводить тотальную перенастройку своей экономики и ее международных связей. Китай в России многие почему-то воспринимают в первую очередь лишь в качестве рынка, куда можно сбывать российские энергоресурсы. Пример Белоруссии, собственными природными энергоресурсами крайне обделенной, показывает, что сотрудничество с азиатским гигантом можно строить и на совершенно другой основе.