ГУР Украины не нашло доказательств поставок Китаем оружия России

Замначальника ГУР Скибицкий: Киев не располагает доказательствами того, что Пекин предоставляет Москве военную помощь

Киев не располагает доказательствами того, что Пекин предоставляет Москве военную помощь, в частности оружие, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Россия в настоящее время не располагает оружием и боеприпасами из Китая, передает ТАСС.

Скибицкий отметил, что ВСУ могут начать «контрнаступление весной нынешнего года», но это «зависит от нескольких факторов, таких как поставки западного оружия».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине.

Напомним, представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали заявила, что Евросоюз не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь.