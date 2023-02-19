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Блинкен не исключил начала поставок оружия из Китая в Россию
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможными планами Китая оказать России военную помощь
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США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, а также военным сотрудничеством России и Ирана, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И об обеспокоенности Вашингтона в связи с поддержкой России со стороны Китая. Блинкен сказал, что прежде наблюдались «поддержка на уровне риторики и политики и даже некоторая нелетальная помощь», передает ТАСС со ссылкой на NBC и CBS.
Однако США встревожены тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», это приведет к «серьезным последствиям» в отношениях Пекина с Вашингтоном, сказал Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».
Кроме того, Блинкен заявил, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, отношения России и Ирана «становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением». Так, Россия, по словам госсекретаря, «поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители».
Напомним, встреча Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности стала первой после инцидента с китайским аэростатом. Глава Госдепа сообщил, что Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Захарова ответила на призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.
Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалог, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».
Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.
Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Блинкен заявил о столкновении Молдавии с «идеальным штормом»
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с приписываемыми России «заговорами» против Молдавии
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Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что США обеспокоены сообщениями о якобы имеющимися у России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.
На встрече в Мюнхене с президентом Молдавии Майей Санду Блинкен выразил поддержку безопасности, независимости, территориальной целостности Молдавии, а также ее усилиям в области реформ, передает ТАСС.
При этом, как заявил Блинкен. Вашингтон встревожен из-за «заговоров», якобы «исходящих со стороны России» и направленных на «дестабилизацию правительства». По мнению Блинкена, Молдавия столкнулась с «идеальным штормом в плане угроз, исходящих извне», которые оказывают сильное влияние «внутри» Молдавии.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен подчеркнул американскую помощь Молдавии «в повышении политической и экономической устойчивости».
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».
Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.
До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.
Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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