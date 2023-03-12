Минобороны Китая возглавил генерал, попавший под санкции за связи с Россией

Генерала Ли Шанфу, попавшего под санкции США за торговлю с Россией, утвердили главой минобороны КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР.

Согласно открытым источникам, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду, в семье высокопоставленного военного, после окончания учебы работал в работал в Центре запуска спутников Сичан, в возрасте 45 лет, Ли Шанфу стал директором космодрома Сичан, на этой должности он проработал более десяти лет, в течение которых, в частности, курировал миссию «Чанъэ-2» по запуску спутника зондирования Луны, передает РИА «Новости».

Китайские СМИ отмечали, что опыт Ли Шанфу в космической сфере «будет способствовать быстрому развитию информатизации НОАК в новую эпоху».

В 2018 году минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией, а им именно покупки российских самолетов и ракетных систем С-400.

Напомним, в июле 2019 года Россия отправила в Китай транспортное судно с первой партией техники из состава второго предназначенного для НОАК полкового комплекта С-400.

Изготовление второго полкового комплекта С-400 для Китая завершилось в апреле 2019 года.