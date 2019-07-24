Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400

Россия начала поставки морем Китаю второго полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф», сообщил военно-дипломатический источник.

«Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике. Таким образом, как и в случае с Турцией, поставки систем начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока», – передает ТАСС слова источника.

Он добавил, что в доставке полка «предполагается задействовать не менее трех судов», которые отправятся в Китай «с небольшими временными интервалами».

Напомним, в апреле 2019 года сообщалось, что для Китая изготовлен второй полковой комплект российских ЗРК С-400.

Военно-дипломатический источник заявил тогда, что поставка Китаю второго полка С-400 начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока.

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