Поставки С-400 в Китай пройдут раньше намеченного

Поставка Китаю второго полка российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» морским транспортом начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока, сообщил военно-дипломатический источник.

«Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая выйдет в море на Балтике уже в конце июля текущего года, приводит ТАСС слова военно-дипломатического источника.

Для доставки заказчику всего полка предполагается задействовать не менее трех морских транспортов.

Этими тремя транспортами китайской стороне будут поставлены командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

Однако в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству пока не стали официально комментировать эту информацию.

Отметим, что Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 «Триумф», контракт был подписан на два полка. Эту сделку Ростех назвал одной из крупнейших. Поставка первого полка завершилась весной 2018 года. В декабре того же года КНР провела успешные стрельбы системами С-400, поразив как баллистическую, так и аэродинамическую цели. В январе Китай провел вторые успешные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.

В феврале отправленные в Китай ракеты для С-400 были уничтожены после шторма.

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