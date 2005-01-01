Отправленные в Китай ракеты для С-400 были уничтожены после шторма

В рамках контракта с Китаем по поставкам систем ПВО С-400 Россия изготавливает новые ракеты вместо поврежденных при транспортировке боеприпасов, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Контракт давно подписан. Мы должны уже были все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые», – передает слова Чемезова «Интерфакс».

Между тем в январе Китай провел вторые успешные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.

Летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400. Его отправили заказчику в январе 2018 года.