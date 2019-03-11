Ростех опроверг сведения о снижении экспорта оружия

Данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о снижении экспорта российских вооружений на 17% не соответствуют действительности, есть большие вопросы к методике расчетов, заявили в пресс-службе Ростеха.

«Данные SIPRI о падении объема экспорта российских вооружений не соответствуют действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы. Рост объемов продаж по линии ВТС фиксируется на протяжении последних 10 лет. План поставок в 2018 году выполнен «Рособоронэкспортом» в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 млрд долларов», – передает РИА «Новости» слова представителя Ростеха.

Концерн отмечает, что «Рособоронэкспорт» за период, рассматриваемый SIPRI, только нарастил поставки военной продукции, при этом развивая новые партнерства: в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

«Среди крупнейших сделок можно отметить контракты на поставку комплексов С-400 в Китай и Индию. На конец 2018 года портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил 51 млрд долларов, что также является рекордным показателем за последние 10 лет», – отметили в Ростехе.

В понедельник SIPRI опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями, в котором утверждается, что в период 2009–2013 годов объем продаж российских вооружений составлял 27% от мирового объема, а в 2014–2018 годах якобы только 21%. В целом снижение экспорта вооружений России за год оценили в 17%.

По данным того же SIPRI в 2018 году Россия вышла на вторую после США позицию по продаже вооружений, потеснив британские фирмы.

Эксперт в области экспорта вооружений Андрей Фролов раскритиковал исследование SIPRI.