Эксперт раскритиковал доклад о мировом экспорте оружия

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

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Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
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            Эксперт раскритиковал доклад о мировом экспорте оружия

               11 марта 2019, 12:06
            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев

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            «При любых оценках нужна какая-то исходная точка, а SIPRI оперирует лишь какими-то относительными цифрами и процентами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области экспорта вооружений Андрей Фролов, комментируя опубликованный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира SIPRI доклад о состоянии мировой торговли вооружениями.

            «Понятно, что рынок вооружений как-то можно высчитать, но всё же он в основной своей массе очень серо-чёрный. Взять ту же Европу. Оценить поставки европейских вооружений довольно проблематично. Некоторые страны докладывают о выданных экспортных лицензиях, но выданная лицензия не всегда означает поставки. И как SIPRI подвел под один знаменатель самые разные цифры – загадка», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

            По его мнению, оценки экспертов SIPRI о сокращающейся доле России на рынке экспорта вооружений сомнительны.  

            «Скорее всего, они посчитали, что раз рынок экспорта вооружений в целом вырос, но российский экспорт при этом держится примерно на одном уровне, значит, доля России относительно рынка просела. Но это не так, у нас не было просадки», – пояснил Фролов и добавил, что экспорт российских вооружений в последние годы держится приблизительно на одном уровне.

            «Если бы SIPRI мог как-то достоверно объяснить, что за эти годы рынок вырос – я бы с ним согласился, но без выкладок по рынку все эти спекуляции остаются на совести авторов доклада. Это очень сомнительный подход, тем более они считают по пятилеткам, а рынок экспорта вооружений носит волнообразный характер», – продолжил собеседник.  

            «С американцами в целом всё понятно, они всегда занимали очень большую долю рынка и с ними трудно конкурировать. Но вот взять ту же Европу, например Францию. У них по контрактам были резкие всплески с Индией и Австралией, но это по контрактам. А по поставкам там особого роста нет: в один год 6 млрд долларов экспорта, в другой год – до 10 млрд долларов. Потому к таким оценкам я отношусь крайне осторожно и взвешенно», – продолжил Фролов.

            «Есть также и другие вопросы к их методологии. Да, они могли посчитать официальные данные по всем крупным экспортёрам, сложить их и сделать какой-то вывод. Но как это бывает на практике? Например, одна страна в своём экспорте что-то не указала, а другая страна в импорте указывает поставки из той страны, которая его не указала. Как SIPRI состыковывает эти данные, чтобы получить срез по рынку? Тоже загадка», – пояснил Фролов.

            По его мнению, «при любых оценках нужна какая-то исходная точка, а SIPRI оперирует лишь относительными цифрами и процентами. Такие вещи лучше считать не в долях и процентах, а в деньгах».

            Эксперт также прокомментировал взрывной рост поставок российского оружия в Ирак и Египет.

            «Как вы помните, долгое время тот же Ирак был под санкциями ООН и мы туда ничего не поставляли. Грубо говоря, если после снятия санкций туда поставить один автомат – доля экспорта вырастет на тысячи процентов. В 2012–2014 мы с ними заключили крупный пакет контрактов, и в последнюю пятилетку мы их реализовываем. То же самое касается крупных контрактов с Египтом. Вот почему я говорю о том, что рынок вооружений носит волнообразный характер, ведь ранее Ирак и Египет не ходили в основных импортёрах нашего оружия», – пояснил Фролов.

            По его словам, к данным о росте китайского экспорта также следует относиться сдержанно. «Китай давно стал значимым игроком на рынке вооружений, тем более после всплеска экспорта во время ирано-иракской войны в 80-е годы. Они растут технологически. Кроме того, в их предложениях есть образцы техники, которые Россия не может предложить рынку, например те же беспилотники. Есть ниши, по которым мы с Китаем в принципе не пересекаемся. Что касается конкуренции в тех областях, где наш экспорт традиционно силён – пока в панику впадать не стоит, но и расслабляться причин нет», – резюмировал Фролов.

            Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Россия и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год, а мировой объем продаж вооружений в 2014–2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.

            Если в период 2009–2013 годов объем продаж российских вооружений составлял 27% от мирового объема, то в 2014–2018 годах этот показатель составил 21%. Эксперты объясняют это уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу – прежде эти страны были одними из основных покупателей российского оружия. Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, но общий объем поставок в 2014–2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу в 2014–2018 годах упали на 96%.

            За минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% экспортированного российского оружия ушло в Индию, Китай и Алжир. Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014–2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак – 46% и 36% соответственно. За последние пять лет продажи в Ирак выросли на 780%, в Египет – на 150%.

            За тот же период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока.

            Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014–2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема.

            Экспорт китайского оружия за последний пятилетний период вырос на 2,7%. Для сравнения: в 2009–2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%. Китай сократил свой импорт вооружений, но страна по-прежнему входит в число главных импортеров – в этом списке КНР занимает шестое место.

            Напомним, по данным SIPRI, в 2018 году Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.

            Хотя доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия существенно меньше американской (в 2017 году РФ – 9,5%, а США – 57%), Вашингтон активно борется за мировой оружейный рынок, пытаясь срывать крупные российские сделки. Соединенные Штаты публично требовали, что их союзники прекратили покупать оружие «на Востоке».


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