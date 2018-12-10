Эксперт раскритиковал доклад о мировом экспорте оружия

«При любых оценках нужна какая-то исходная точка, а SIPRI оперирует лишь какими-то относительными цифрами и процентами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области экспорта вооружений Андрей Фролов, комментируя опубликованный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира SIPRI доклад о состоянии мировой торговли вооружениями.

«Понятно, что рынок вооружений как-то можно высчитать, но всё же он в основной своей массе очень серо-чёрный. Взять ту же Европу. Оценить поставки европейских вооружений довольно проблематично. Некоторые страны докладывают о выданных экспортных лицензиях, но выданная лицензия не всегда означает поставки. И как SIPRI подвел под один знаменатель самые разные цифры – загадка», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его мнению, оценки экспертов SIPRI о сокращающейся доле России на рынке экспорта вооружений сомнительны.

«Скорее всего, они посчитали, что раз рынок экспорта вооружений в целом вырос, но российский экспорт при этом держится примерно на одном уровне, значит, доля России относительно рынка просела. Но это не так, у нас не было просадки», – пояснил Фролов и добавил, что экспорт российских вооружений в последние годы держится приблизительно на одном уровне.

«Если бы SIPRI мог как-то достоверно объяснить, что за эти годы рынок вырос – я бы с ним согласился, но без выкладок по рынку все эти спекуляции остаются на совести авторов доклада. Это очень сомнительный подход, тем более они считают по пятилеткам, а рынок экспорта вооружений носит волнообразный характер», – продолжил собеседник.

«С американцами в целом всё понятно, они всегда занимали очень большую долю рынка и с ними трудно конкурировать. Но вот взять ту же Европу, например Францию. У них по контрактам были резкие всплески с Индией и Австралией, но это по контрактам. А по поставкам там особого роста нет: в один год 6 млрд долларов экспорта, в другой год – до 10 млрд долларов. Потому к таким оценкам я отношусь крайне осторожно и взвешенно», – продолжил Фролов.

«Есть также и другие вопросы к их методологии. Да, они могли посчитать официальные данные по всем крупным экспортёрам, сложить их и сделать какой-то вывод. Но как это бывает на практике? Например, одна страна в своём экспорте что-то не указала, а другая страна в импорте указывает поставки из той страны, которая его не указала. Как SIPRI состыковывает эти данные, чтобы получить срез по рынку? Тоже загадка», – пояснил Фролов.

По его мнению, «при любых оценках нужна какая-то исходная точка, а SIPRI оперирует лишь относительными цифрами и процентами. Такие вещи лучше считать не в долях и процентах, а в деньгах».

Эксперт также прокомментировал взрывной рост поставок российского оружия в Ирак и Египет.

«Как вы помните, долгое время тот же Ирак был под санкциями ООН и мы туда ничего не поставляли. Грубо говоря, если после снятия санкций туда поставить один автомат – доля экспорта вырастет на тысячи процентов. В 2012–2014 мы с ними заключили крупный пакет контрактов, и в последнюю пятилетку мы их реализовываем. То же самое касается крупных контрактов с Египтом. Вот почему я говорю о том, что рынок вооружений носит волнообразный характер, ведь ранее Ирак и Египет не ходили в основных импортёрах нашего оружия», – пояснил Фролов.

По его словам, к данным о росте китайского экспорта также следует относиться сдержанно. «Китай давно стал значимым игроком на рынке вооружений, тем более после всплеска экспорта во время ирано-иракской войны в 80-е годы. Они растут технологически. Кроме того, в их предложениях есть образцы техники, которые Россия не может предложить рынку, например те же беспилотники. Есть ниши, по которым мы с Китаем в принципе не пересекаемся. Что касается конкуренции в тех областях, где наш экспорт традиционно силён – пока в панику впадать не стоит, но и расслабляться причин нет», – резюмировал Фролов.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Россия и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год, а мировой объем продаж вооружений в 2014–2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.

Если в период 2009–2013 годов объем продаж российских вооружений составлял 27% от мирового объема, то в 2014–2018 годах этот показатель составил 21%. Эксперты объясняют это уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу – прежде эти страны были одними из основных покупателей российского оружия. Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, но общий объем поставок в 2014–2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу в 2014–2018 годах упали на 96%.

За минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% экспортированного российского оружия ушло в Индию, Китай и Алжир. Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014–2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак – 46% и 36% соответственно. За последние пять лет продажи в Ирак выросли на 780%, в Египет – на 150%.

За тот же период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока.

Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014–2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема.

Экспорт китайского оружия за последний пятилетний период вырос на 2,7%. Для сравнения: в 2009–2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%. Китай сократил свой импорт вооружений, но страна по-прежнему входит в число главных импортеров – в этом списке КНР занимает шестое место.

Напомним, по данным SIPRI, в 2018 году Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы.

Хотя доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия существенно меньше американской (в 2017 году РФ – 9,5%, а США – 57%), Вашингтон активно борется за мировой оружейный рынок, пытаясь срывать крупные российские сделки. Соединенные Штаты публично требовали, что их союзники прекратили покупать оружие «на Востоке».