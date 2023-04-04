Зачем Китай изменил позицию по Курилам

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
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О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
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США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
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Как наказать Финляндию за НАТО

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Теракт и убийство Татарского: главное

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

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    Зачем Китай изменил позицию по Курилам

    Политологи объяснили, почему Си Цзиньпин отменил решение Мао Цзэдуна по Курилам
    С начала 1950-х годов на картах КНР Курильские острова обозначались как советские
    		  
    4 апреля 2023, 23:00
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Впервые со времен Мао Цзэдуна китайцы поменяли свою позицию по Курилам, пишет японская пресса. До сих пор они поддерживали Токио и на своих картах изображали острова как «оккупированные» Россией. Судя по всему, теперь Пекин в угоду Москве займет нейтральную позицию. Стоит ли ждать полного признания Китаем суверенитета Москвы над островами, как это, кстати, и было до середины 1960-х годов?

    Председатель КНР Си Цзиньпин перестал поддерживать претензии Японии на Южные Курилы, сообщило японское агентство Kyodo (Киодо) со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах. Китай намерен занять нейтральную позицию в вопросе принадлежности островов – такую гарантию господин Си дал президенту Владимиру Путину во время недавнего визита в Москву.

    Этот шаг говорит о сближении Пекина с Москвой, делает вывод агентство. Источники полагают, что смена позиции затруднит урегулирование многолетнего спора, поскольку «Москва вряд ли пойдет на уступки», если будет располагать поддержкой Пекина.

    Си при этом ничего не сказал о том, позволит ли правительство КНР своим предприятиям инвестировать в российские проекты в Особой экономической зоне, созданной на Южных Курилах. Как пишет «Коммерсант», глава Китая оставил этот вопрос на усмотрение председателя Госкомитета по делам развития и реформ Чжэна Шаньцзе.

    Агентство напоминает, что в 1964 году тогдашний председатель КНР Мао Цзэдун заявил, что СССР должен вернуть все четыре острова – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. С тех пор на китайских картах граница Японии и России проходит между Урупом и Итурупом, а четыре острова помечены как «оккупированные Россией», сообщает РИА Новости.

    Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, Андрей Островский напоминает, что летом 1964 года Мао произнес речь перед прибывшей из Токио делегацией. «Мао не только назвал Курильские острова японскими, но и сам предъявил территориальные претензии к Советскому Союзу. «Он предъявил претензии на полтора миллиона квадратных километров, на те самые земли, которые в свое время по Нерчинскому договору получила Поднебесная, – в том числе и на Приморье», – отмечает Островский.

    «С начала 1950-х годов на картах КНР Курильские острова обозначались как советские. Но затем, как известно, наши отношения начали портиться – после ХХ съезда КПСС. После из Китая были отозваны все советские специалисты, вспыхнула «межпартийная полемика» и к 1964 году ссора была уже в самом разгаре. А радикальный разрыв произошел во время культурной революции и вооруженного конфликта на пограничном острове Даманский в 1969 году», – рассказывает Островский газете ВЗГЛЯД.

    Теперь же Си Цзиньпин занял позицию, более благоприятную для Москвы, отмечает китаист, – решил поддержать нашу страну таким образом. «Но трудно сказать, сделает ли Пекин следующий шаг, признает ли в ближайшее время Курильские острова российскими. Возможно, все будет зависеть от того, как себя будут вести Америка и Япония, насколько жестко они будут давить на Китай», – предположил Островский.

    Не исключено, по совпадению на прошлой неделе китайский еженедельник «Чжунго синьвэнь» обнародовал стенограмму выступления Мао, прозвучавшего 10 июня 1964 года на встрече с делегацией Социалистической партии Японии. Публикация стала возможна благодаря тому, что китайский МИД снял гриф секретности с одного из циркуляров 60-летней давности.

    Как следует из документа, «великий кормчий» заявил в тот день японским гостям: «Сто лет назад от вас уже отделили Камчатку, Хабаровск и Владивосток. Этот счет остался незакрытым. Поэтому лично для меня вопрос решен: Курилы должны вернуться к вам».

    Мао также заявил, что опасается «советской экспансии» на севере своей собственной страны. «Внешняя Монголия уже фактически находится под контролем Советского Союза... говорят, что они еще хотят отколоть наш Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и провинцию Хэйлунцзян, на границах которых со стороны СССР сосредоточена крупная группировка войск», – говорил председатель КНР. «Не надо от нас ничего откалывать – у СССР и так слишком много земли», – сказал Мао (цитата по «Известиям»). Китайский еженедельник отмечает, что эту речь «великий кормчий» произнес после того, как на переговорах с Москвой возник территориальный спор.

    «КНР определяет свою позицию в зависимости от состояния наших отношений. Во время правления Никиты Хрущева наши отношения испортились, и позиция по Курилам у Пекина была такая. Теперь она, возможно, изменится», – говорит Розалия Варфаловская, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии.

    «Если правда, что Си Цзиньпин занял нейтральную, половинчатую позицию, значит по вопросу Курил он еще сам не определился, до конца не просчитал. Возможно, он хочет что-то взамен получить от Японии. Обратите внимание: в КНР, на острове Хайнань только что состоялся Боаоский Азиатский форум, в котором участвовала и делегации Японии. То есть пока Пекин и Токио еще не разругались, отношения развиваются. Скоро на Хайнане откроется «Глобальный потребительский форум», на котором тоже ожидаются делегации из Япония, Штатов, Италии и так далее. Но если Япония, допустим, начнет сильно мешать, – скажем, противодействовать параллельному импорту в Россию, который идет через Китай, то позиция Пекина может ужесточиться. И в таком случае, не исключено, КНР может полностью, официально признать эти острова российскими», – допускает китаист.

    В такой гипотезе сомневается бывший посол России в Токио, профессор МГИМО Александр Панов. «Мы тоже нейтрально относимся к спорам Пекина за острова с другими соседними странами.

    Скажем, в Южно-Китайском море есть масса таких спорных атоллов, целые архипелаги. Пекин нас просит признать свой суверенитет над ними, но мы не лезем в это дело.

    Судя по всему, Пекин теперь намекает нам на такой же подход: мол, сами разбирайтесь с японцами, нам всё равно», – говорит бывший посол. «Кстати, в японской печати сообщение Kyodo большого шума по этому поводу во вторник не было. Они просто зафиксировали факт и все», – добавил Панов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, отношения Москвы и Токио в последние месяцы вновь обострились. В начале февраля японское правительство решило вернуть термин «незаконная оккупация» при упоминании Курильских островов. Формулировка появилась в итоговом заявлении «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». В ходе митинга, в котором приняли участие премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, депутаты и правительственные топ-чиновники, говорилось о «неприемлемой незаконной оккупации южной части Курильских островов Советским Союзом 77 лет назад», передает ТАСС.

    Ежегодный митинг прошел в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре.  Ранее в Токио заявляли, что хотели бы продолжить переговоры о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях переговоры не представляются возможными.

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