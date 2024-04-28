Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой

Захарова: Проверки на российской границе связаны с сохранением террористической угрозы
В комментарии Захаровой по поводу въезда граждан Таджикистана на территорию России, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые РФ обязана предпринимать после масштабного теракта в «Крокусе» и в связи с сохранением террористической угрозы, передает ТАСС.
По ее словам, этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых российскими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу.
Захарова подчеркнула, что российские пограничники находятся в «прямом контакте с иностранными партнерами» для «урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства», а также «партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом».
Дипломат также пояснила, что информация в СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. По ее словам, на данный момент их общее число не превышает 30, а при организации прохождения границы приоритетное внимание погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста.
Ранее сообщалось, что Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при пересечении границы с Россией.