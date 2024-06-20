Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Столтенберг заявил о завершении полномочий генсека НАТО к октябрю
Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия как генсека НАТО завершатся к октябрю, он сказал, что «Марк Рютте очень хороший кандидат».
Столтенберг сообщил, что НАТО «очень близко к избранию» его преемника. Он отметил, что занимать должность генсека альянса в такие «сложные времена» – «это привилегия», но «все должно заканчиваться», передает РИА «Новости».
Напомним, полномочия Столтенберга должны были завершиться еще в 2022 году, но страны НАТО дважды продлевали его мандат. Сообщается, что и.о. премьер-министра Нидерландов Рютте сменит Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.