РСТ подтвердил отсутствие влияния санкций ЕС на российских туроператоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мохов заявил, что запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не распространяется на деятельность российских туроператоров внутри страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Данная мера не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны. Тем не менее она может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет санкций против России.

Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.

Между тем Китай осудил санкции Евросоюза против России и китайских компаний.