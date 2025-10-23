Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
РСТ подтвердил отсутствие влияния санкций ЕС на российских туроператоров
Запрет Евросоюза на туристические услуги не повлиял на внутреннюю деятельность российских туроператоров, однако ограничил организацию поездок граждан ЕС в Россию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
Мохов заявил, что запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не распространяется на деятельность российских туроператоров внутри страны, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Данная мера не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны. Тем не менее она может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме».
Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.
Между тем Китай осудил санкции Евросоюза против России и китайских компаний.