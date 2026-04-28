Глава Башкирии отреагировал на задержание мэра Уфы за коррупцию
Руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров осведомлен о ситуации, связанной с задержанием главы городской администрации Ратмира Мавлиева по подозрению в коррупционных преступлениях.
В пресс-службе руководителя региона подтвердили факт осведомленности республиканских властей о происходящем.
«Глава республики осведомлен о ситуации вокруг руководства администрации Уфы», – заявили представители пресс-службы, комментируя следственные действия в отношении Мавлиева, которого подозревают в коррупции.
В администрации Хабирова также добавили, что правоохранительные органы проводят весь необходимый комплекс процессуальных действий. По итогам этих мероприятий обстоятельствам рассматриваемого дела будет дана всесторонняя и объективная оценка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в региональное управление Следственного комитета для проведения следственных действий.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал задержание министра культуры республики Амины Шафиковой за взятку.
В январе правоохранители задержали директоров Государственного академического симфонического оркестра Башкирии и Башкирской государственной филармонии.