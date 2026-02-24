Хабиров прокомментировал задержание министра культуры Башкирии

Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Хабиров назвал порядочным человеком задержанную за взятку министра культуры
Глава Башкирии Радий Хабиров выступил в защиту министра культуры Амины Шафиковой, назвав ее эффективным руководителем и порядочным человеком.
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал задержание министра культуры республики Амины Шафиковой, передает РБК.
Он заявил, что произошедшее стало «достаточно тяжелым эпизодом для управленческой команды» и подчеркнул свои прежние взгляды на работу Шафиковой.
«Конечно, это очень тяжелая, непонятная мне ситуация. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок, – зачем меру пресечения арест избирать? Я не понимаю, отказываюсь понимать», – заявил Хабиров.
По его словам, Шафикова руководила ведомством с 2012 года, а за 14 лет ее деятельности был отмечен расцвет институтов и учреждений культуры республики. Руководитель региона поручил назначить временно исполняющего обязанности министра культуры, чтобы ведомство продолжало работу без перебоев.
Кроме того, Хабиров предложил оказать поддержку семье министра и выразил готовность лично выступить поручителем в пользу обвиняемой.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову по обвинению в получении взятки и растрате.
В январе в Башкирии задержали директора Государственного академического симфонического оркестра Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова.