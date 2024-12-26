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    26 декабря 2024, 15:35 • Справки

    От «вайба» до «скуфов» и «альтушек»: что означают главные слова 2024 года

    От «вайба» до «скуфов» и «альтушек»: что означают главные слова 2024 года
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Год за годом наш язык обогащается новыми словами и выражениями, отражающими изменения в обществе, культуре и технологиях. 2024 год не стал исключением. Газета ВЗГЛЯД подготовила обзор слов, которые российские лингвисты и филологи выбрали в качестве главных и знаковых для уходящего года.

    Слова 2024 года по версии российских лингвистов

    Одним из самых авторитетных рейтингов в России стал список слов года, составленный порталом «Грамота.ру». В шорт-лист конкурса вошли такие слова:

    Вайб

    Слово «вайб» (от англ. vibe – вибрация) прочно вошло в лексикон современной молодежи и активно используется в интернет-коммуникации. Оно обозначает неопределенное, но ощутимое эмоциональное состояние, атмосферу или энергетику, исходящую от человека, места или события.

    Что такое «вайб»?

    Слово передает не конкретное понятие, а скорее общее, при этом субъективные впечатление. Это может быть ощущение уюта, энергии, тревоги, радости и т. д.

    Можно использовать применительно к разным сферам:

    – Музыка: описывает настроение музыкальной композиции или всего альбома.

    – Места: характеризует атмосферу в кафе, клубе, городе или даже в отдельной комнате.

    – Люди: описывает энергетику человека, его харизму или, наоборот, отталкивающую ауру.

    – События: передает общее впечатление от мероприятия, праздника или встречи.

    – Синонимы: ощущение, чувство, атмосфера, настроение, впечатление, аура, амбиент, фон, характер, дух, тональность, энергетика.

    Определение вайба часто бывает затруднительным, так как оно опирается на интуицию и личные впечатления. Слово легко адаптируется к различным контекстам и может сочетаться с другими словами, образуя новые выражения (например, «вайбовый», «вайбить»).

    Примеры использования: «Этот фильм передает вайб 1990-х», «У нее очень позитивный вайб, всегда поднимает настроение».

    Скуф

    Это яркий пример интернет-мема, возникшего из глубины русскоязычного сегмента Сети. Зародился мем в среде пользователей имиджборды «Двач» еще в 2018 году и стал производным от фамилии модератора политического раздела этой интернет-площадки Алексея Скуфьина, который записал резонансное видеообращение. Пользователи «Двача» стали называть этой фамилией людей, обладающих схожими с этим человеком внешними данными или взглядами.

    Как выглядит скуф?

    – Внешность: скуфы, как правило, ассоциируются с мужчинами среднего возраста с лишним весом, пивным животом и залысинами. Их образ дополняют неряшливая одежда и отсутствие интереса к спорту.

    – Образ жизни: скуфы часто изображаются как люди, ведущие пассивный образ жизни. Они предпочитают проводить время за просмотром телевизора, играми или употреблением алкоголя.

    – Взгляды: скуфам приписывают консервативные взгляды, нетерпимость к молодежи и новым трендам.

    – Эмоции: скуфы часто изображаются как недовольные, ворчливые и пессимистичные люди.

    Эволюция мема

    С течением времени значение термина «скуф» расширилось. Изначально он использовался как оскорбление, но постепенно приобрел более ироничный и даже самоироничный характер. Многие пользователи сети стали использовать этот термин для самоописания или для обозначения своих знакомых.

    Почему мем стал популярным?

    – Простота и узнаваемость: образ скуфа легко узнаваем и понятен широкому кругу людей.

    – Социальная сатира: мем отражает определенные стереотипы о мужчинах среднего возраста и позволяет высмеять их.

    – Самоирония: многие люди используют термин «скуф» с долей самоиронии, признавая в себе некоторые черты этого образа.

    Кто такой скуф: современное значение

    Сегодня термин «скуф» используется в различных контекстах. Он может служить как оскорблением, так и самоироничным обозначением. Важно понимать, что это всего лишь стереотип, и не все люди, соответствующие описанию скуфа, обладают негативными качествами.

    Альтушки*

    *Этот термин в шорт-лист «Грамоты.ру» не вошел, однако имеет смысл упомянуть его именно здесь, поскольку само слово стало развитием мема про скуфов.

    Альтушки – это неологизм, возникший в русскоязычном интернет-пространстве и обозначающий определенный молодежный субкультурный образ. Термин «альтушка» связан с англоязычным словом «alt», что означает «альтернативный». В контексте интернет-культуры «альт» противопоставляется мейнстриму и обозначает все необычное, нестандартное, субкультурное.

    Кто такие и как выглядят альтушки?

    – Внешний вид. Альтушки ассоциируются с определенным стилем: яркие нестандартные цвета волос (часто неоновые или пастельные), темная одежда, сочетание готических и милых элементов, пирсинг, татуировки. Этот образ часто сравнивают с субкультурами начала 2000-х годов.

    – Поведение и мировоззрение. Альтушки позиционируют себя как неординарных личностей, которые не хотят соответствовать общепринятым стандартам. Они часто демонстрируют интерес к альтернативной культуре, музыке, искусству.

    – Использование термина. Слово «альтушка» может использоваться как самоназвание, так и в ироничном ключе. В первом случае оно подчеркивает принадлежность к определенной субкультуре, во втором – высмеивает стереотипные представления об этой субкультуре.

    Мемы и стереотипы

    Слово «альтушка» стало частью многих интернет-мемов. Одним из самых известных является фраза «Эй, тянка, шаришь за альт?», которая используется для ироничного обращения к девушкам, пытающимся выглядеть необычно.

    Другой популярный мем связывает альтушек со «скуфами». Фраза «Каждому скуфу – альтушку с Госуслуг» подразумевает, что альтушки и скуфы – это две стороны одной медали, представители разных, но в то же время взаимодополняющих субкультур.

    За что критикуют альтушек

    Альтушки – это явление современной молодежной культуры, отражающее стремление к самовыражению и индивидуальности. Несмотря на то что термин «альтушка» появился относительно недавно, он уже успел обрасти множеством стереотипов. Альтушек часто обвиняют в позерстве, однообразии и стремлении выделяться любой ценой. Критики отмечают, что многие представители этой субкультуры копируют друг друга, создавая однотипный образ.

    Промпт

    Это детальный и конкретный запрос, который пользователь формулирует для искусственного интеллекта (ИИ), чтобы получить от него максимально точный и релевантный ответ. По сути, это не просто команда, а подробное описание задачи, которую нужно решить.

    Чем промпт отличается от обычного запроса? Промпт содержит гораздо больше информации, чем простой запрос. Это могут быть указания на стиль, формат, контекст, а также дополнительные параметры, которые помогут ИИ лучше понять задачу.

    Промпт направлен на то, чтобы получить не просто ответ, а творческий, оригинальный или специфический результат. Примеры промптов: «Напиши стихотворение в стиле хайку о коте, который мечтает полететь на Луну», «Создай изображение в стиле киберпанк, где летящий мотоцикл пролетает над неоновым городом», «Напиши сценарий короткого фильма о роботе, который мечтает стать писателем».

    Промпты так важны, поскольку чем они точнее и детальнее, тем более качественным будет результат работы ИИ. Они позволяют пользователям создавать уникальный контент, будь то тексты, изображения или музыка. Кроме того, с помощью промптов можно обучать ИИ новым навыкам и расширять его возможности.

    Профессия будущего: промпт-инженер

    По мере развития технологий искусственного интеллекта все большее значение приобретает профессия промпт-инженера. Специалисты в этой области занимаются созданием и оптимизацией промптов для различных задач. Они помогают ИИ лучше понимать человеческий язык и генерировать более качественные результаты.

    Подкаст

    Это серия аудиозаписей, которые можно скачать и прослушать в любое удобное время. По сути, это аудиопрограмма, которую вы можете слушать онлайн или загрузить на свое устройство. Тематика подкастов может быть самой разнообразной: от новостей и политики до хобби и развлечений.

    Как работают подкасты?

    Создатели подкастов записывают свои выпуски, а затем размещают их на специальных платформах (хостингах). Эти платформы формируют так называемые RSS-каналы, по которым подписчики могут получать новые выпуски. Пользователи могут подписываться на понравившиеся подкасты через специальные приложения или веб-сайты.

    Преимущества подкастов:

    – Удобство. Подкасты можно слушать в любое время и в любом месте, например, во время прогулки, поездки на работу или выполнения домашних дел.

    – Разнообразие тем. Вы найдете подкасты на любую тему, которая вас интересует.

    – Глубина погружения. Подкасты позволяют авторам более подробно раскрывать темы, чем в коротких форматах, таких как новостные статьи.

    – Интерактивность. Многие подкасты предлагают возможность взаимодействовать с авторами и другими слушателями.

    – Маркетинговый инструмент. Подкасты – это эффективный способ продвижения брендов и продуктов.

    Почему подкасты стали популярны?

    – Доступность. Для создания подкаста не требуется дорогостоящего оборудования.

    – Простота распространения. Разместить подкаст можно на бесплатных платформах.

    – Персонализация. Каждый слушатель может выбрать подкасты, соответствующие его интересам.

    – Мобильность. Подкасты можно слушать на смартфонах, планшетах и других устройствах.

    Подкасты – это не просто аудиофайлы, это новый формат потребления контента, который позволяет людям учиться, развлекаться и узнавать новое в удобное для них время.

    Кстати, газета ВЗГЛЯД также регулярно публикует новые подкасты. Следить за новыми выпусками можно на «Яндекс.Музыке», во «ВКонтакте», в Google и Apple.

    МикроРНК

    Это короткие молекулы РНК, играющие ключевую роль в регуляции активности генов. Они представляют собой своего рода «молекулярные переключатели», которые включают или выключают определенные гены в клетке, контролируя тем самым различные клеточные процессы.

    Открытие и значение

    Открытие микроРНК стало прорывом в молекулярной биологии и принесло Нобелевскую премию своим первооткрывателям Виктору Амбросу и Гэри Рувкуну. Исследования, проведенные на нематодах (круглых червях), показали, что эти крошечные молекулы играют важнейшую роль в развитии организмов и поддержании их нормального функционирования.

    Как работают микроРНК?

    МикроРНК взаимодействуют с молекулами информационной РНК (мРНК), которые несут генетическую информацию от ДНК к рибосомам, где синтезируются белки. Связываясь с мРНК, микроРНК препятствуют синтезу белка, кодируемого этой мРНК. Таким образом, они регулируют экспрессию генов на посттранскрипционном уровне.

    Роль микроРНК в организме

    – Развитие. МикроРНК играют важную роль в эмбриональном развитии, определяя, какие гены будут активны в разных тканях и органах.

    – Регуляция клеточных процессов. МикроРНК участвуют в регуляции множества клеточных процессов, таких как рост, деление, дифференцировка и апоптоз (программируемая гибель клетки).

    – Заболевания. Нарушения в работе микроРНК связаны с развитием различных заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные заболевания и аутоиммунные расстройства.

    Почему это важно?

    Понимание механизмов работы микроРНК открывает новые перспективы в медицине. Например, микроРНК могут стать мишенью для новых лекарственных препаратов. Исследования в этой области позволяют разрабатывать новые подходы к лечению рака и других заболеваний.

    Оземпик

    Еще один медицинский термин, который приобретает нарицательное значение.

    Оземпик – это торговое название препарата, содержащего активное вещество семаглутид. Изначально он был разработан для лечения сахарного диабета второго типа, но в последнее время приобрел широкую популярность как средство для похудения, особенно в свете историй, когда препарат применяли знаменитости.

    Как действует Оземпик?

    Семаглутид имитирует действие естественного гормона, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Он усиливает чувство сытости, замедляет пищеварение и стимулирует выработку инсулина. Благодаря этому препарат помогает снизить аппетит и уровень глюкозы в крови.

    Оземпик – это лекарственный препарат. Он имеет свои показания, противопоказания и побочные эффекты. Принимать его следует только по назначению врача.

    Существуют российские аналоги Оземпика. Они содержат то же самое действующее вещество – семаглутид, но имеют другое торговое название.

    Термин «Оземпик» стал использоваться как нарицательное название для всех препаратов на основе семаглутида.

    Маркетплейс

    Это цифровая площадка, которая объединяет продавцов и покупателей. По сути, это огромный онлайн-магазин, где каждый может продавать или покупать товары и услуги. В отличие от обычного интернет-магазина, который предлагает товары только одного продавца, маркетплейс представляет собой многостороннюю платформу, где множество продавцов конкурируют за внимание покупателей.

    Ключевые особенности маркетплейсов:

    – Широкий ассортимент. На маркетплейсах представлено огромное количество товаров и услуг самых разных категорий.

    – Множество продавцов. Продавцами на маркетплейсах могут быть как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели.

    – Удобство для покупателей. Маркетплейсы предлагают удобный поиск, сравнение товаров, различные способы оплаты и доставки.

    – Быстрый рост. Маркетплейсы демонстрируют высокие темпы роста, особенно в последние годы.

    Преимущества маркетплейсов:

    – Для продавцов: низкий порог входа, широкая аудитория, готовая инфраструктура для продаж.

    – Для покупателей: большой выбор товаров, удобство сравнения цен, различные способы оплаты и доставки.

    Почему маркетплейсы так популярны?

    – Удобство. Покупателям не нужно искать товары на разных сайтах, все можно найти в одном месте.

    – Выбор. Широкий ассортимент товаров позволяет найти все необходимое.

    – Конкуренция между продавцами на маркетплейсе приводит к снижению цен и улучшению качества обслуживания.

    – Постоянное развитие технологий делает онлайн-покупки еще более удобными и безопасными.

    Примеры популярных маркетплейсов:

    – Amazon: крупнейший в мире маркетплейс, предлагающий широкий ассортимент товаров.

    – AliExpress: популярный китайский маркетплейс, известный своими низкими ценами.

    – eBay: один из старейших и крупнейших онлайн-аукционов.

    – Wildberries, Ozon: крупнейшие российские маркетплейсы.

    Маркетплейсы стали неотъемлемой частью современной электронной коммерции. Они предлагают удобный и эффективный способ покупки товаров и услуг для миллионов людей по всему миру. С каждым годом популярность маркетплейсов растет, и они продолжают активно развиваться, предлагая все новые и новые возможности для продавцов и покупателей.

    Заключение

    Язык – это живой организм, постоянно развивающийся и адаптирующийся к новым реалиям. Каждый год в него вливаются новые слова и выражения, отражающие изменения в обществе, культуре и технологиях.

    Мы рассмотрели лишь некоторые из слов, которые вошли в лексикон современного человека. Эти примеры – только малая часть того языкового богатства, которое появилось в уходящем году. Они отражают наши новые интересы, увлечения и способы взаимодействия с окружающим миром. Следя за тем, как развивается язык, мы можем лучше понять, как меняется общество, и расширить свой кругозор.

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