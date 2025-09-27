Лавров выразил тревогу из-за рассуждений Запада о третьей мировой войне

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Обсуждение перспективы третьей мировой войны рядом западных политиков вызывает серьезную обеспокоенность у России, особенно на фоне нарастающей милитаризации Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, отметил, что некоторые лидеры в Брюсселе и столицах стран ЕС и НАТО всерьез рассуждают о глобальном конфликте как о вероятном сценарии. По его словам, подобные рассуждения вызывают особую тревогу на фоне роста милитаризации и возрождения нацизма в Европе.
Лавров заявил: «Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация – под теми же антироссийскими лозунгами». Министр подчеркнул, что действия этих политиков подрывают любые попытки найти честный баланс интересов между государствами и нарушают принцип суверенного равенства стран, заложенный в Уставе ООН.
По словам Лаврова, именно равенство государств становится основой формирующегося многополярного мира. Он добавил, что Россия не призывает к революциям, поскольку «натерпелась от революций больше других».
Лавров призвал государства-члены ООН и руководство организации строго следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов, чтобы сохранить наследие основателей ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе выступления Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН о совместной ответственности России и США за предотвращение новой мировой войны.
Лавров назвал инициативу Владимира Путина по продлению ограничений по СНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.
Глава МИД также призвал не допустить «дворцового переворота» в ООН.