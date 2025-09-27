Лавров выразил тревогу из-за рассуждений Запада о третьей мировой войне

Лавров: Россию тревожат рассуждения Запада о мировой войне как вероятном сценарии

Tекст: Мария Иванова

Россию тревожат заявления западных политиков о третьей мировой войне, передает ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, отметил, что некоторые лидеры в Брюсселе и столицах стран ЕС и НАТО всерьез рассуждают о глобальном конфликте как о вероятном сценарии. По его словам, подобные рассуждения вызывают особую тревогу на фоне роста милитаризации и возрождения нацизма в Европе.

Лавров заявил: «Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация – под теми же антироссийскими лозунгами». Министр подчеркнул, что действия этих политиков подрывают любые попытки найти честный баланс интересов между государствами и нарушают принцип суверенного равенства стран, заложенный в Уставе ООН.

По словам Лаврова, именно равенство государств становится основой формирующегося многополярного мира. Он добавил, что Россия не призывает к революциям, поскольку «натерпелась от революций больше других».

Лавров призвал государства-члены ООН и руководство организации строго следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов, чтобы сохранить наследие основателей ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе выступления Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН о совместной ответственности России и США за предотвращение новой мировой войны.

Лавров назвал инициативу Владимира Путина по продлению ограничений по СНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

Глава МИД также призвал не допустить «дворцового переворота» в ООН.