Лавров заявил о ключевой ответственности России и США за мир

Лавров заявил об ответственности России и США за предотвращение мировой войны

Tекст: Мария Иванова

Россия и США несут особую ответственность за предотвращение рисков, которые могут привести к новой мировой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, «на России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну».

Глава МИД России напомнил о новой инициативе России, озвученной президентом Владимиром Путиным 22 сентября. Москва готова в течение одного года после истечения срока действия договора о СНВ, то есть после 5 февраля 2026 года, придерживаться центральных количественных ограничений, если США также сохранят аналогичные обязательства и не будут предпринимать шаги, нарушающие соотношение потенциалов сдерживания.

Лавров также отметил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США и видит у нынешней американской администрации стремление к прагматичному взаимодействию. По его словам, после недавнего саммита на Аляске подход Вашингтона к вопросу урегулирования ситуации на Украине стал более глубоким, и американская сторона показывает желание искать реальные пути решения кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров назвал инициативу Владимира Путина по ДСНВ важным шагом к предотвращению гонки вооружений.

Выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров также призвал не допустить «дворцового переворота» в Организации Объединенных Наций.