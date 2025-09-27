Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров: Реализация инициативы Путина по ДСНВ позволит избежать гонки вооружений
Готовность России придерживаться ключевых ограничений договора СНВ ещt год после его окончания может предотвратить возобновление гонки стратегических вооружений между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Реализация инициативы президента России Владимира Путина о готовности соблюдать центральные количественные ограничения по договору о СНВ на один год после завершения действия соглашения позволит предотвратить гонку стратегических вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
По словам Лаврова, этот шаг мог бы создать необходимые условия для предотвращения гонки вооружений и обеспечивать приемлемый уровень предсказуемости в сфере ракетно-ядерных вооружений. Министр подчеркнул, что выполнение российской инициативы также способствовало бы улучшению общей атмосферы в отношениях между Россией и США.
«Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях», – отметил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США. Ответ президента США Дональда Трампа на предложение Путина по соблюдению условий ДСНВ, по его словам, ожидается на текущей неделе.
Между тем Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, одобрил инициативу России и выразил надежду на позитивный отклик.