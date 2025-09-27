Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений

Лавров: Реализация инициативы Путина по ДСНВ позволит избежать гонки вооружений

Tекст: Мария Иванова

Реализация инициативы президента России Владимира Путина о готовности соблюдать центральные количественные ограничения по договору о СНВ на один год после завершения действия соглашения позволит предотвратить гонку стратегических вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам Лаврова, этот шаг мог бы создать необходимые условия для предотвращения гонки вооружений и обеспечивать приемлемый уровень предсказуемости в сфере ракетно-ядерных вооружений. Министр подчеркнул, что выполнение российской инициативы также способствовало бы улучшению общей атмосферы в отношениях между Россией и США.

«Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях», – отметил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США. Ответ президента США Дональда Трампа на предложение Путина по соблюдению условий ДСНВ, по его словам, ожидается на текущей неделе.

Между тем Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, одобрил инициативу России и выразил надежду на позитивный отклик.