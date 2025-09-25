Глава МАГАТЭ поддержал инициативу Путина по ограничениям ДСНВ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси поддержал инициативу президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после окончания его действия, передает ТАСС.

Гросси, выступая на полях Мировой атомной недели, заявил: «Любые усилия во имя мира и стабильности, [особенно] в сфере ядерного оружия, – это позитивные усилия. Но решение должны принимать Соединенные Штаты и Российская Федерация». Он подчеркнул, что роль МАГАТЭ – поддерживать мирные инициативы, однако конкретные шаги должны зависеть от позиций двух ядерных держав.

Он добавил, что агентство недавно получило информацию о предложении российской стороны и ожидает реакции других государств. Гросси выразил надежду на положительные сдвиги в вопросе продления или соблюдения условий ДСНВ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Президент США Дональд Трамп ознакомился с соответствующим предложением Путина по ДСНВ.