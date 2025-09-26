Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Песков сообщил о скорой реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ
Ответ президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина о соблюдении условий Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ожидается на этой неделе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос, поступали ли какие-либо сигналы из США по закрытым каналам, Песков ответил отрицательно. Песков подчеркнул, что у Трампа были напряженные дни из-за его участия в переговорах на площадке ООН. По словам представителя Кремля, «понятно, что тяжелые были для него дни», передает ТАСС.
В Кремле рассчитывают, что реакция Белого дома на инициативу Москвы поступит в ближайшие дни.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает, как отреагируют США на предложения президента России Владимира Путина относительно будущего Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Президент США Дональд Трамп ознакомился с соответствующим предложением Путина по ДСНВ.