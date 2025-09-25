Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Песков: Россия ждет реакции США на инициативу Путина по ДСНВ
Москва ожидает, как отреагируют США на предложения президента России Владимира Путина относительно будущего Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Глобального атомного форума.
Песков подчеркнул, что участники форума положительно восприняли инициативу России. По его словам, «в целом все приветствуют, безусловно, такой подход России, инициативу Путина. Поэтому ждем реакции второй стороны», передает ТАСС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси одобрил инициативу России о соблюдении ограничений ДСНВ и выразил надежду на позитивный отклик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Президент США Дональд Трамп ознакомился с соответствующим предложением Путина по ДСНВ.