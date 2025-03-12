Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.8 комментариев
Volkswagen заявил о готовности начать производство военной техники
Volkswagen рассматривает возможность производства военной техники на заводах в Оснабрюке и Дрездене, заявил глава правления германского автогиганта Оливер Блуме.
В компании внимательно следят за потребностями оборонной промышленности, включая производство военных автомобилей, но конкретных планов пока нет, сказал Блуме в интервью, передает ТАСС.
Финансовые результаты Volkswagen за 2024 год показали снижение прибыли после налогообложения на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 12,4 млрд евро. В 2023 году этот показатель составлял 17,9 млрд евро. Чистая прибыль сократилась на 17,8%, достигнув 5,1 млрд евро, а объемы продаж упали на 3,5%, составив 9 млн автомобилей.
Ранее СМИ сообщали, что 10 крупнейших оборонных компаний Евросоюза в 2022 году увеличили расходы на лоббирование своих интересов в Брюсселе на 40%.