  • Новость часаКремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    5 марта 2025, 12:38 • Новости дня

    Европейские оборонные компании резко увеличили расходы на лоббирование

    Оборонные гиганты ЕС увеличили расходы на лоббирование в Брюсселе на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза в 2022 году увеличили расходы на лоббирование своих интересов в Брюсселе на 40%, потратив в совокупности до 6,7 млн евро.

    Десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза значительно увеличили свои расходы на лоббирование в Брюсселе в 2022 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

    Согласно расследованию издания, бюджет на лоббистов вырос на 40% в период с 2022 по 2023 год. Это связано с тем, что с февраля 2022 года оборонные компании активно расширяют свое влияние в Брюсселе.

    Среди этих компаний находятся такие гиганты, как Airbus, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Naval, Saab, Safran, KNDS Deutschland, Dassault и Fincantieri. Эти компании обязаны декларировать свои вложения в лоббирование в странах Евросоюза. В 2022 году общие расходы на лоббирование составили от 3,95 до 5,1 млн евро, а к 2023 году эта цифра увеличилась до 5,5-6,7 млн евро.

    Politico также отмечает, что 90% из этих фирм сообщили о планах нанять дополнительный персонал в 2024 году для усиления представления своих интересов. Это указывает на продолжение тенденции к увеличению их присутствия в Брюсселе, стремясь повлиять на решения ЕС в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе допустили возможный срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии. Западные СМИ оценили план перевооружения Евросоюза на 800 млрд евро как сомнительный. Эксперты подчеркнули, что «эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием.

    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    2 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных

    Washington Post: Европейские политики ждут вывода 20 тыс. американских военных из Европы

    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военнослужащих из Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Источники в дипломатических кругах заявляют, что это может произойти в ближайшее время. Европейские лидеры стремятся убедиться, что это решение не связано с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Один из дипломатов НАТО отметил, что не удивится, если в какой-то момент американские войска, развернутые в условиях кризиса на Украине, вернутся на домашние базы в США. «Если они покинут Европу, это будет возвращением к нормальной жизни», – заявил дипломат.

    Washington Post также указывает, что европейские лидеры опасаются, что вывод американских войск из Европы может стать частью более широкой сделки, в результате которой соседи России останутся уязвимыми до того, как европейские страны смогут укрепить свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно; лидер США может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки; Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе.

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

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    4 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии, сообщило издание Politico.

    Лидеры Европейского союза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи для Украины, который оценивался в 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что из проекта документа Совета ЕС, представленного на рассмотрение государствам-членам, был удален пункт, касающийся новых поставок военной помощи Украине из-за вето, наложенного Венгрией на предыдущую версию документа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовились объявить о новом пакете военной помощи Украине. Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    Между тем Пентагон подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину.

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    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    3 марта 2025, 16:39 • Новости дня
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    @ Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.

    Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.

    «Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.

    Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.

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    5 марта 2025, 08:51 • Новости дня
    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

    Президент США раскритиковал Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине

    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой
    @ Win McNamee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США выразил недовольство масштабами расходов экс-главы Белого дома Джо Байдена на военную помощь Украине, сравнив их с легкостью отнятия конфеты у ребенка.

    Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден расстался с американскими бюджетными средствами для помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили около 350 млрд долларов на военную поддержку Украины, в то время как Европа вложила 100 млрд долларов, что, по его мнению, демонстрирует значительную разницу в усилиях, передает ТАСС.

    Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер прокомментировал расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь, отметив, что «США с Украиной и Россией разделяет океан, их – нет».

    По его словам, это делает ситуацию для Европы более критичной, чем для США.

    Президент США также подчеркнул, что администрация Байдена санкционировала выделение большего объема денег на военные действия, чем потратила Европа, и выразил недоумение отсутствием попыток требовать от европейских союзников равных финансовых вложений в украинский конфликт.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины.

    Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.

    Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает возможность увеличения военной помощи Украине от Европы из-за возможных сокращений поставок из США.

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    5 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии

    Politico: Венгрия может сорвать саммит ЕС из-за позиции по Украине

    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине и укреплению европейской обороны, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Венгрия может сорвать саммит Европейского союза, который планировался на 6 марта, передает ТАСС.

    Источники в европейской дипломатии опасаются, что обсуждение может превратиться в «кошмарный саммит» из-за позиции Венгрии и других государств, которые выступают против поддержки Украины.

    Заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс заявил, что США могут внезапно предложить сделку, включающую большинство требований России, и потребовать от Украины и Европы принять ее.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее выразил сомнения в долгосрочной возможности Европы продолжать финансирование военных действий на Украине без ущерба для своих интересов. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает необходимость переговоров между Россией и США для урегулирования конфликта.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о проведении 6 марта специального саммита ЕС, целью которого станет обсуждение вопросов безопасности на Украине и укрепление обороны Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    4 марта 2025, 11:26 • Новости дня
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    New York Times: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США, пишет The New York Times.

    Решение США приостановить все поставки военной помощи Украине, включая оборудование из запасов Пентагона и средства по инициативе безопасности Украины, усложняет отношения США с крупными странами НАТО, такими как Франция, Британия и Германия, которые подтвердили намерение увеличить военную помощь Украине, передает The New York Times.

    Издание указывает, что несмотря на приостановку, Украина сможет поддерживать свои оборонные возможности за счет собственного производства и помощи из Европы в течение нескольких месяцев, отмечают американские чиновники и аналитики.

    Однако длительная приостановка может привести к потере доступа к современным видам вооружений, таким как системы ПВО и ракеты большой дальности.

    Ранее телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

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    3 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    ЕК: «Северный поток – 2» не отвечает интересам и нуждам Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз сохраняет прежнюю позицию по «Северному потоку – 2», считая проект несоответствующим своим интересам, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Итконен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила неизменность позиции Евросоюза по проекту «Северный поток – 2», передает ТАСС. Она подчеркнула, что проект не отвечает интересам ЕС, так как не способствует диверсификации энергетических источников.

    «Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: «Северный поток» – это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», – заявила Итконен.

    Немецкая газета Bild сообщала о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ. Кремль отказался комментировать слухи о переговорах по «Северному потоку – 2».

    Издание Financial Times писало, что оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США.

    Коментарии (4)
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