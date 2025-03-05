Оборонные гиганты ЕС увеличили расходы на лоббирование в Брюсселе на 40%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза значительно увеличили свои расходы на лоббирование в Брюсселе в 2022 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

Согласно расследованию издания, бюджет на лоббистов вырос на 40% в период с 2022 по 2023 год. Это связано с тем, что с февраля 2022 года оборонные компании активно расширяют свое влияние в Брюсселе.

Среди этих компаний находятся такие гиганты, как Airbus, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Naval, Saab, Safran, KNDS Deutschland, Dassault и Fincantieri. Эти компании обязаны декларировать свои вложения в лоббирование в странах Евросоюза. В 2022 году общие расходы на лоббирование составили от 3,95 до 5,1 млн евро, а к 2023 году эта цифра увеличилась до 5,5-6,7 млн евро.

Politico также отмечает, что 90% из этих фирм сообщили о планах нанять дополнительный персонал в 2024 году для усиления представления своих интересов. Это указывает на продолжение тенденции к увеличению их присутствия в Брюсселе, стремясь повлиять на решения ЕС в области обороны и безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе допустили возможный срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии. Западные СМИ оценили план перевооружения Евросоюза на 800 млрд евро как сомнительный. Эксперты подчеркнули, что «эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием.