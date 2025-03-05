Западные СМИ назвали сомнительным план перевооружения ЕС на 800 млрд евро

Портал Euractiv назвал план перевооружения ЕС на 800 млрд евро нереалистичным

Tекст: Дмитрий Зубарев

План перевооружения Евросоюза на 800 млрд евро, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, вызвал скептицизм у портала Euractiv, передает ТАСС. В публикации портала говорится, что мобилизация таких средств базируется на «надеждах и предположениях», а не на реальных возможностях увеличения производства оружия и инвестиций в оборонный сектор.

Один из ключевых аспектов плана – заимствование до 150 млрд евро для обороны, которые Еврокомиссия планирует занять на рынках капитала и предоставить державам-членам, при условии закупки оружия внутри Европы. Эти средства предполагается использовать на производство средств ПВО в ЕС и вооружения для Украины.

Предложение также включает в себя разрешение использовать средства из программы развития отсталых регионов ЕС для военных инвестиций, а Брюссель готов смягчить нормы бюджетной дисциплины, чтобы позволить странам занимать больше на военные нужды. Еврокомиссия обещает разработать стимулы для привлечения частного капитала в ремилитаризацию Европы.

Предложения ЕК должны быть обсуждены 6 марта на экстренном саммите ЕС в Брюсселе, где лидеры 27 стран сообщества рассмотрят возможности реализации этого амбициозного плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы. Фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Она также предложила план перевооружения ЕС с бюджетом в 800 млрд евро.