Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Западные СМИ назвали сомнительным план перевооружения ЕС на 800 млрд евро
Портал Euractiv назвал план перевооружения ЕС на 800 млрд евро нереалистичным
Портал Euractiv подверг критике план перевооружения Евросоюза на 800 млрд евро, предложенный Еврокомиссией, отметив, что он основан на предположениях и не учитывает реальных возможностей стран-членов.
План перевооружения Евросоюза на 800 млрд евро, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, вызвал скептицизм у портала Euractiv, передает ТАСС. В публикации портала говорится, что мобилизация таких средств базируется на «надеждах и предположениях», а не на реальных возможностях увеличения производства оружия и инвестиций в оборонный сектор.
Один из ключевых аспектов плана – заимствование до 150 млрд евро для обороны, которые Еврокомиссия планирует занять на рынках капитала и предоставить державам-членам, при условии закупки оружия внутри Европы. Эти средства предполагается использовать на производство средств ПВО в ЕС и вооружения для Украины.
Предложение также включает в себя разрешение использовать средства из программы развития отсталых регионов ЕС для военных инвестиций, а Брюссель готов смягчить нормы бюджетной дисциплины, чтобы позволить странам занимать больше на военные нужды. Еврокомиссия обещает разработать стимулы для привлечения частного капитала в ремилитаризацию Европы.
Предложения ЕК должны быть обсуждены 6 марта на экстренном саммите ЕС в Брюсселе, где лидеры 27 стран сообщества рассмотрят возможности реализации этого амбициозного плана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы. Фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Она также предложила план перевооружения ЕС с бюджетом в 800 млрд евро.