Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.
Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.
«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.
Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.