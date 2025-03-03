Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
ЕС потребовал от Брюсселя план по финансированию обороны
Politico: Страны ЕС потребовали план от Брюсселя для дополнительного финансирования обороны
Страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США, сообщила газета Politico.
Издание пишет, что страны ЕС призывают Еврокомиссию предложить новые источники финансирования, учитывая региональные потребности на фоне опасений сокращения военной помощи от США, передает ТАСС.
На встрече 6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит комплексный план перевооружения Европы. План включает в себя положения о смягчении правил расходов в ЕС, что позволит странам выводить военные расходы за пределы строго контролируемых лимитов бюджетного дефицита. Это, по мнению чиновников, может усилить влияние Брюсселя на национальные правительства.
Тем не менее, многие в ЕС обеспокоены, что Еврокомиссия может использовать текущую ситуацию для расширения своих полномочий. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что вопросы обороны остаются преимущественно национальной ответственностью.
Ранее Урсула фон дер Ляйен на встрече в Лондоне подчеркнула, что ЕС и НАТО должны превратить Украину в стального дикобраза и призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы, а также к запуску новой гонки обычных вооружений.
Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх.