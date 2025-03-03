  • Новость часаBloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
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    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    31 комментарий
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    15 комментариев
    3 марта 2025, 09:28 • Новости дня

    ЕС потребовал от Брюсселя план по финансированию обороны

    Politico: Страны ЕС потребовали план от Брюсселя для дополнительного финансирования обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что страны ЕС призывают Еврокомиссию предложить новые источники финансирования, учитывая региональные потребности на фоне опасений сокращения военной помощи от США, передает ТАСС.

    На встрече 6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит комплексный план перевооружения Европы. План включает в себя положения о смягчении правил расходов в ЕС, что позволит странам выводить военные расходы за пределы строго контролируемых лимитов бюджетного дефицита. Это, по мнению чиновников, может усилить влияние Брюсселя на национальные правительства.

    Тем не менее, многие в ЕС обеспокоены, что Еврокомиссия может использовать текущую ситуацию для расширения своих полномочий. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что вопросы обороны остаются преимущественно национальной ответственностью.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен на встрече в Лондоне подчеркнула, что ЕС и НАТО должны превратить Украину в стального дикобраза и призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы, а также к запуску новой гонки обычных вооружений.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх.

    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    2 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных

    Washington Post: Европейские политики ждут вывода 20 тыс. американских военных из Европы

    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военнослужащих из Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Источники в дипломатических кругах заявляют, что это может произойти в ближайшее время. Европейские лидеры стремятся убедиться, что это решение не связано с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Один из дипломатов НАТО отметил, что не удивится, если в какой-то момент американские войска, развернутые в условиях кризиса на Украине, вернутся на домашние базы в США. «Если они покинут Европу, это будет возвращением к нормальной жизни», – заявил дипломат.

    Washington Post также указывает, что европейские лидеры опасаются, что вывод американских войск из Европы может стать частью более широкой сделки, в результате которой соседи России останутся уязвимыми до того, как европейские страны смогут укрепить свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно; лидер США может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки; Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе.

    Коментарии (9)
    1 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

    Sky News: Лидеры балтийских стран выразили недовольство отсутствием приглашения на саммит в Лондон

    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры балтийских стран выразили недовольство за отсутствие приглашения на встречу по Украине, которая пройдет в Лондоне, несмотря на их значительную поддержку Киева, сообщил дипломатический источник телеканала Sky News.

    Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы остались недовольны отсутствием приглашения на саммит европейских руководителей по Украине в Лондон, передает

    ТАСС.


    Дипломатический источник заявил, что перед началом саммита премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но отметил, что это не заменит личное присутствие.

    Отмечается, что все три балтийские страны оказывают значительную поддержку Украине, выделяя на помощь значительные проценты от своего ВВП.

    «Все решения влияют на нашу безопасность. Это похоже на новый пакт по разделению Европы или пренебрежение нами. Это позор», – добавил источник.

    На саммите в Лондоне, который организуется при участии Франции, будет обсуждаться возможность создания международных сил для Украины в случае заключения перемирия. Также запланировано обсудить вопросы европейской безопасности, в свете требований США к Европе взять на себя больше ответственности.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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    1 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов

    Минобороны Украины предложило Франции создавать оружие на средства от замороженных активов России

    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов, сообщило украинское военное ведомство.

    Минобороны Украины предложило Франции создать совместные предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    Инициатива предусматривает финансирование таких проектов за счет процентов от замороженных активов России. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев отметил, что ВСУ нуждаются в системах ПВО и ПРО, ракетах-перехватчиках, тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

    По его словам, это предложение направлено на удовлетворение критических потребностей украинской армии. ЕС.

    Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.

    Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    2 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Российские товары увеличили долю в импорте ЕС по ряду категорий

    Аналитики сообщили о росте поставок российского никеля и реакторов в ЕС в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Роль российских товаров в импорте ЕС остается значительной, с увеличением доли в отдельных категориях таких, как необработанный никель и ядерные реакторы, сообщает исследование Института Гайдара.

    Поставки российских товаров в Евросоюз продолжают занимать значительное место в импорте ЕС, сообщает ТАСС.

    По данным обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенного лабораторией международной торговли Института Гайдара, в 2024 году на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия лидирует в поставках ядерных реакторов и топливных элементов, занимая 72,3% доли.

    Также российские поставки составили от 44% до 50% по товарам, таким как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, и семена рапса. В дополнение, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса также приходится на российские поставки.

    Несмотря на общее падение торговли с ЕС, поставки российского СПГ выросли на 28% по сравнению с 2021 годом, достигнув 7,8 млрд долларов, удерживая 20% рыночной доли. Стоимостные объемы поставок рыбы увеличились на 5%, а группы недрагоценных металлов сократились на 5%. Поставки семян подсолнечника также уменьшились на 7%, составив 272 млн долларов.

    Общие поставки удобрений снизились на 14%, достигнув 1,8 млрд долларов, при этом доля на рынке осталась на уровне 26%. Поставки минерального топлива уменьшились на 80% до 24,2 млрд долларов, а доля России в европейском импорте снизилась с 27% до 4,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну.

    В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

    В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время, следует из данных Евростата.

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    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    1 марта 2025, 23:27 • Новости дня
    Макрон сообщил о многомиллиардном финансирование для Украины

    Макрон заявил, что на саммите 6 марта ЕС одобрит предоставление Украине сотен миллиардов евро

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен миллиардов евро, чтобы усилить поддержку этой страны и обеспечить безопасность Европы.

    Как передает ТАСС, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о вероятности одобрения на предстоящем саммите ЕС многомиллиардного финансирования для Украины. Выделенные средства могут составить сотни миллиардов евро и направлены на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности. Макрон подчеркнул значимость саммита, отметив, что архитектура европейской безопасности требует долговременных усилий и тесного сотрудничества с США.

    Французский лидер отметил, что поддержка Украины и укрепление безопасности в Европе займут годы. Он добавил, что в краткосрочной перспективе важно сохранить поддержку США, чтобы обеспечить стабильность региона. Макрон также прокомментировал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав к спокойствию и дипломатическому решению конфликтов.

    28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом. Во время встречи между ними возникла перепалка, в которой Трамп выразил недовольство отношением Зеленского к США. Вице-президент Джей Ди Вэнс также указал на недостаточную благодарность Киева за американскую помощь. Пресс-конференция и подписание соглашения о полезных ископаемых были отменены. В соцсети Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании мирно урегулировать украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы EFF, что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов.

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    1 марта 2025, 14:04 • Новости дня
    Медведев сравнил Европу с немощной старухой

    Медведев заявил об опеке США над Европой после инцидента с Зеленским

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

    По его словам, Европа, которую он назвал «немощной сварливой старухой», нуждается в опеке Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    При этом Медведев указал, что лидеры Европы, несмотря на временные протесты, вскоре «вернутся в стойло».

    Кроме того, политик заявил, что у «свободного мира» есть лидер в лице президента России Владимира Путина.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона, так как Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично выйдет из украинской истории.

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    2 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Макрон заявил об усилении Франции через ядерный зонтик над Европой

    Эмманюэль Макрон предложил ядерный зонтик для Европы для укрепления позиции Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой, что, по его мнению, сделает Францию сильнее на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью воскресным газетам заявил, что создание французского ядерного зонтика над Европой укрепит позиции Франции, передает ТАСС. Макрон отметил, что европейские страны не могут больше полагаться на американские силы ядерного сдерживания и нуждаются в стратегическом диалоге с Францией. Он подчеркнул, что это поспособствует укреплению страны и континента в целом.

    Le Parisien Dimanche процитировала Макрона: «У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее».

    Газета Le Journal du Dimanche также отметила, что президент считает, что настал момент для стратегического пробуждения Европы. Это связано с тем, что среди европейских стран царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США.

    Le Journal du Dimanche добавила, что Макрон согласен с позицией кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который поддерживает идею создания автономной европейской обороноспособности вместо зависимости от НАТО.

    Ранее Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции «Национальное объединение», и бывший еврокомиссар Тьерри Бретон выразили несогласие с идеей делиться французским ядерным арсеналом, считая, что Париж не должен этого делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен заявила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», заявил, что Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что его невозможно было представить у руля власти во времена значимости Старого Света в мировых делах.

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    28 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Европол задержал 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе международной операции Европола задержали 25 человек, причастных к распространению материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, созданного с помощью ИИ.

    Об операции сообщила полиция Испании, в этой стране задержали двух человек, одного в Мадриде, другого – в Барселоне, передает РИА «Новости».

    Кроме того, правоохранители провели обыски в Хаэне и Малаге. Найдено и изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тыс. файлов.

    Расследование начали после ареста датчанина в 2024 году, который администрировал онлайн-платформу, распространявшую материалы, созданные с применением ИИ.

    Операцию координировал Европол и Европейский центр по борьбе с киберпреступностью.

    Ранее полиция в Испании совместно с Европолом задержала 14 участников сети по отмыванию денег, среди них были двое граждан России.

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