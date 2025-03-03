Politico: Страны ЕС потребовали план от Брюсселя для дополнительного финансирования обороны

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что страны ЕС призывают Еврокомиссию предложить новые источники финансирования, учитывая региональные потребности на фоне опасений сокращения военной помощи от США, передает ТАСС.

На встрече 6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит комплексный план перевооружения Европы. План включает в себя положения о смягчении правил расходов в ЕС, что позволит странам выводить военные расходы за пределы строго контролируемых лимитов бюджетного дефицита. Это, по мнению чиновников, может усилить влияние Брюсселя на национальные правительства.

Тем не менее, многие в ЕС обеспокоены, что Еврокомиссия может использовать текущую ситуацию для расширения своих полномочий. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что вопросы обороны остаются преимущественно национальной ответственностью.

Ранее Урсула фон дер Ляйен на встрече в Лондоне подчеркнула, что ЕС и НАТО должны превратить Украину в стального дикобраза и призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы, а также к запуску новой гонки обычных вооружений.

Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх.