    Выйдут ли США из НАТО

    @ imago stock&people/ТАСС

    17 апреля 2026, 11:34 Мнение

    Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Европейские лидеры в частном порядке признали, что НАТО фактически разваливается и парализовано из-за угроз президента США Дональда Трампа вывести свою страну из организации, пишет Politico. По данным газеты, в ЕС уже вполне серьезно разрабатывают варианты реагирования на возможный выход США из блока.

    Напомню, 1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что задумывается о выходе США из НАТО из-за отказа членов альянса помочь разблокировать Ормузский пролив. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио весьма резко проехался по НАТО, обвинив его в невыполнении обязательств и назвав «улицей с односторонним движением». В свою очередь американский министр войны Пит Хегсет заявил, что вопрос о будущем НАТО будет решен президентом после окончания конфликта с Ираном.

    Впрочем, желания Трампа и даже всей его администрации тут мало. Согласно уставу НАТО, любая страна может покинуть альянс, для чего она должна за год уведомить о своем решении правительство США, а те уже должны уведомить остальных и принять на хранение официальную бумагу-уведомление. Однако тут возникает коллизия: может ли страна, запустившая процесс выхода из НАТО, хранить у себя документы НАТО?

    Еще для принятия решения внутри США требуется одобрение Конгресса. Согласно закону, президент должен заручиться поддержкой двух третей голосов Сената. Да, у республиканцев в Сенате большинство, но незначительное, двух третей не наберется, и далеко не все республиканцы поддержат такое. А осенью, по всем прогнозам, демократы и вовсе станут большинством. Иными словами, юридическая процедура выхода из НАТО выстроена так, чтобы сделать его практически невозможным.

    И это понятно. НАТО для США больше, чем военный блок. Это основной инструмент их мировой гегемонии, рычаг управления Европой, от которого они никогда не откажутся, чего бы там ни взбрело в голову президенту. Президент – временный наемный менеджер, а НАТО – это константа. Плюс – это серьезная питательная база для американского ВПК, который зарабатывает баснословные прибыли на фактически внеконкурентном праве обеспечивать оружием Европу. Думаю, Трамп и его окружение это понимают прекрасно и используют соответствующую риторику скорее для давления на союзников.

    Насколько эффективным может оказаться это давление – другой вопрос. Европейцы, судя по всему, восприняли угрозу всерьез. Звучат уже совершенно абсурдные предложения – самим выгнать из НАТО США.

    «НАТО лучше без США, чем со страной, которая на наших глазах погружает международный мировой порядок, международную систему в еще больший хаос и, более того, дестабилизирует наши собственные государства», – заявила экс-стратег НАТО и бывший замгенсека по общественной дипломатии Стефани Бабст.

    Разумеется, у этой инициативы шансов на реализацию куда меньше, чем у угроз Трампа. Механизм исключения в НАТО практически отсутствует, и никакого единодушия даже среди остальных участников тут нет и быть не может. Страны бывшего Восточного блока больше склонны подчиняться Вашингтону, чем Брюсселю, и в создании какого-то альтернативного «НАТО без США» точно не будут участвовать. Свое мнение, отличное от евросоюзовского, будет у Британии, Турции и Канады.

    Стоит напомнить, что разговоры о европейской армии ведутся не первый год, однако в реальности Евросоюз в этом вопросе практически не продвинулся, если не считать отдельных программ сотрудничества. О евроармии, в частности, постоянно говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Вот и последние его заявления о необходимости объединиться для достижения независимости от США выдержаны в том же духе, хотя сделаны с особой экспрессией, что можно объяснить обидой на личные выпады в его адрес со стороны президента США.

    Тем не менее сложно представить себе объединение Франции с той же Польшей. Или Польши с Германией. Да и самим извечным конкурентам – Германии и Франции – будет сложно найти общий язык. Я уж молчу о Греции и Турции, разногласия которых в случае исчезновения НАТО могут привести к немедленной войне.

    Даже если брать только Евросоюз, приходится констатировать, что это весьма рыхлое объединение, не являющееся полноценным политическим субъектом, которое было в свое время создано скорее как экономический придаток НАТО. Роль политической скрепы как раз играл Североатлантический альянс, вернее США. Удали эту скрепу – и окажется, что страны Европы не так уж многое объединяет. Так что развал НАТО с весьма высокой долей вероятности может спровоцировать ликвидацию Евросоюза, во всяком случае, в нынешнем виде.

    США для НАТО – это скрепа, безальтернативный лидер и основной донор. Несмотря на стремительную милитаризацию Европы, едва ли в обозримом будущем ей удастся (даже при снятии всех внутренних противоречий) создать работающий механизм, сравнимый с НАТО. НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Ситуация с Украиной это наглядно показала. У Европы есть деньги, но нет никакой возможности самим даже произвести оружие для Киева, не говоря о фактической организации ведения войны со стороны Киева – этим всегда занимались США напрямую. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, европейцы сами заложили бомбу под НАТО, сокращая расходы на оборону после распада СССР. По факту без США Европа оказалась не готова даже к гибридной прокси-войне руками Киева.

    Едва ли в Брюсселе не осознают этого. Хорошо осознает это и Вашингтон, потому вполне возможно, что Трамп специально использует ситуацию, чтобы обвинить союзников в предательстве, запугать их и склонить к выполнению новых условий, а то европейцы в последние годы стали слишком своенравными и постоянно пытаются играть собственную политическую игру.

    Скорее всего, Трамп будет сокращать финансирование, уменьшит до самого необходимого минимума обеспечение разведданными. Может даже дойти до вывода каких-то баз из наиболее нелояльных стран (к примеру, Испании), правда, с передислокацией в другие страны Европы. Трамп может пойти и на переброску какой-то части войск в другие регионы, в первую очередь в Азию.

    Вашингтон тут решает сразу две задачи: с одной стороны, перенести свой главный военный плацдарм в ЮВА и на Ближний Восток, с другой – сохранить при этом контроль над Европой через управление страхами европейцев остаться без покровительства.

    При этом надо понимать, что и Европа может давить на Трампа, используя его нынешнее положение человека, угодившего в капкан в Иране. Потому ждать каких-то серьезных шагов обеих сторон до окончания войны на Ближнем Востоке не стоит. И они будут зависеть от ее исхода.

